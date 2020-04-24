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Женский чемпионат Европы по футболу сместили на два года из-за коронавируса

24 апреля, 13:59

Александр Трикиша

Это будет единственный крупный футбольный турнир летом 2022 года

Исполнительный комитет УЕФА подтвердил, что перенесенный Евро-2021 среди женщин пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года. Ожидается, что список стадионов финальной стадии остался прежним. Напомним, что ранее мужской Евро-2020 был перенесен на следующее лето. Матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах.

"Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021. Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Таким образом, он получит внимание, которого заслуживает", – прокомментировал перенос президент УЕФА Александер Чеферин.

Также на следующий год перенесли Олимпиаду-2020 в Токио. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а Игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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УЕФА женский футбол Евро-2020 коронавирус

Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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