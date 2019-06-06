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Женский чемпионат мира по футболу: Формига в форме в 41, Ада бунтует, а Саки знает французскую еду

6 июня, 09:05

С 7 июня по 7 июля в девяти городах Франции пройдет восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин

Сила хозяйки. Через год после победы на ЧМ мужской сборной Франции девушки могут оформить дубль
Сила хозяйки. Через год после победы на ЧМ мужской сборной Франции девушки могут оформить дубль. Фото: AFP

В этом году женский чемпионат мира по футболу, восьмой в истории, впервые принимает Франция. Борьба за корону пройдет с 7 июня по 7 июля в девяти городах. Сборная Украины на турнир не пробилась. А финал девушки сыграют на почти 60-тысячном "Парк Олимпик" в Лионе. Многие болельщики были недовольны календарем, ведь финал ЧМ выпал на тот же день, что и финалы мужских Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ. И не зря. Прошлый мир в Канаде показал рост популярности женского футбола, который не хочется терять. ЧМ-2015 установил рекорд посещаемости — 1 353 506 зрителей за турнир. В США финал между американками и японками посмотрели почти 23 млн человек — больше, чем какой-либо футбольный матч в истории американского телевидения.

Из новшеств на чемпионате, вслед за мужским ЧМ, ждем появления системы видеоповторов VAR. А еще — родственницу звезды из прошлого. Ведь маскот соревнований, цыпленок Этти, как объясняют организаторы, — это дочь петуха Футикса, талисмана мужского ЧМ-1998.

СТАВКА СИНИХ. В отличие от мужского футбола, в женском крайне успешны североамериканские сборные. Больше всего титулов — три — пока что на счету США. Американки выиграли первый мир в 1991-м, повторили успех в 1999-м и являются действующими чемпионками. В последних двух финалах они играли с японками, обменявшись победами в 2011-м и 2015-м. В этом же году букмекеры верят, что Францию ждет дубль футбольных титулов, и ставят на хозяек. Раньше "ле бле", то есть "синие", всего раз были близки к медалям мундиаля: в 2011-м проиграли матч за "бронзу" Швеции. Также большие ставки на США, верят и в двукратного чемпиона Германию, выигравшую Олимпиаду-2016, и в единственную сборную ЧМ, у которой абсолютно все футболистки играют за клубы своей страны, — Англию, занявшую на прошлом ЧМ третье место. Три лучшие европейские сборные этого ЧМ квалифицируются на ОИ-2020 в Токио.

В ЛИЦАХ. Одна из главных звезд будущего чемпионата — определенно Марта. Больше этой бразильянки на мире еще никто не забивал: она наколотила 15 голов за четыре ЧМ. 33-летняя капитан рекордные шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006—2010, 2018) и дважды приводила Бразилию к "серебру" ОИ (2004, 2008). Легендарный Пеле сам прозвал ее "Пеле в юбке", а в Швеции документальный фильм о ней назвали "Кузина Пеле". Форвард "Орландо Прайд" является послом доброй воли ООН и создает приюты для бездомных собак.

Ее партнерша по команде Формига во Франции может установить абсолютный рекорд по количеству появлений на чемпионатах мира и стать самой возрастной участницей в истории. 41-летняя бразильянка едет уже на свой 7-й турнир! 150 футболисток, заявленных на этот мундиаль, даже еще не родились, когда Формига дебютировала на ЧМ-1995. К тому же хавбек "ПСЖ" единственная, кто играла на всех Олимпиадах с момента появления в программе женского футбола в 1996-м.

Приедет во Францию и звездная полузащитница "Скай Блю" Карли Ллойд. Американка — двукратная олимпийская чемпионка (2008, 2012) и автор первого хет-трика в финале ЧМ: в 2015-м она забила три гола за первые 16 минут матча.

Больше всего на этом чемпионате мы увидим игроков "Барселоны" — их приедет 15. На одну меньше попало в заявку от "Лиона", две недели назад обыгравшего в финале Лиги чемпионов "Барсу". Среди французских "львиц" можно будет увидеть, в том числе, Амандин Анри. В мае одна из лучших футболисток прошлого ЧМ выпустила детскую книжку-дневник "Верь в мечты", в которой рассказывает о своих детских мечтах и пути в футболе начиная с 5 лет, когда играла с мальчиками, потому что отдельных команд для таких маленьких девочек не было.

Амандин Анри и Эммануэль Макрон:

Молодую сборную Японии за собой поведет другая опытная "лионнеса" — Саки Кумагаи. "Есть вещи, которые ты можешь понять, только пережив их на своем опыте, но в то же время я бы хотела сыграть роль лидера, — заявила Саки. — Поможет и то, что я говорю по-французски и знаю местные климат и еду". Австралийки же возлагают надежды на Сэм Керр, топ-бомбардиршу американской NWSL (Национальной женской футбольной лиги), играющей за "Чикаго Ред Старс".

Не увидим мы на этом мире супертитулованную норвежку Аду Хегерберг, четыре года подряд приводившую "Лион" к победе в Лиге чемпионов. Первая в истории обладательница "Золотого мяча" среди женщин отказалась играть за сборную в знак протеста против несправедливого отношения к женскому футболу федерации Норвегии, не прислушивающейся к ее предложениям. "Дело не в деньгах. Я всегда уважала мужчин-футболистов за то, сколько они зарабатывают, — объясняет Ада. — Пропасть в зарплатах у нас ошеломляющая, но в то же время необходимо давать молодым девушкам и девочкам такие же возможности, как у мужчин. Я сделала что могла, чтобы как-то повлиять и поспособствовать улучшению. Но когда это не работает, нужно выбирать".

Были мысли пропустить ЧМ и у англичанки Стеф Хотон, но центрбек "МанСити" таки попала в заявку. У ее мужа, экс-футболиста Стивена Дарби, год назад диагностировали боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь Хокинга, и Стеф была готова остаться с ним, если состояние будет тяжелым. Но сейчас он стабилен и сам хочет, чтобы она поехала. "Говорит: "Убирайся из дома!" — шутит Хотон.

Женский чемпионат мира. Франция. 7 июня – 7 июля

В 1/8 проходят по две первые команды из каждой группы и четыре лучших третьих места. ТВ: UA:Перший.

  • Группа А: Франция, Южная Корея, Норвегия, Нигерия
  • Группа В: Германия, Китай, Испания, ЮАР
  • Группа С: Австралия, Италия, Бразилия, Ямайка
  • Группа D: Англия, Шотландия, Аргентина, Япония
  • Группа E: Канада, Камерун, Новая Зеландия, Нидерланды
  • Группа F: США, Таиланд, Чили, Швеция

Отметим, что в этом сезоне в финале женской Лиги чемпионов "Лион" разгромил "Барселону".

Напомним, что мужскую Лигу чемпионов в этом сезоне выиграл "Ливерпуль":

 

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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