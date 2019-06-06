Женский чемпионат мира по футболу: Формига в форме в 41, Ада бунтует, а Саки знает французскую еду

С 7 июня по 7 июля в девяти городах Франции пройдет восьмой чемпионат мира по футболу среди женщин

Сила хозяйки. Через год после победы на ЧМ мужской сборной Франции девушки могут оформить дубль. Фото: AFP

В этом году женский чемпионат мира по футболу, восьмой в истории, впервые принимает Франция. Борьба за корону пройдет с 7 июня по 7 июля в девяти городах. Сборная Украины на турнир не пробилась. А финал девушки сыграют на почти 60-тысячном "Парк Олимпик" в Лионе. Многие болельщики были недовольны календарем, ведь финал ЧМ выпал на тот же день, что и финалы мужских Кубка Америки и Золотого кубка КОНКАКАФ. И не зря. Прошлый мир в Канаде показал рост популярности женского футбола, который не хочется терять. ЧМ-2015 установил рекорд посещаемости — 1 353 506 зрителей за турнир. В США финал между американками и японками посмотрели почти 23 млн человек — больше, чем какой-либо футбольный матч в истории американского телевидения.

Из новшеств на чемпионате, вслед за мужским ЧМ, ждем появления системы видеоповторов VAR. А еще — родственницу звезды из прошлого. Ведь маскот соревнований, цыпленок Этти, как объясняют организаторы, — это дочь петуха Футикса, талисмана мужского ЧМ-1998.

СТАВКА СИНИХ. В отличие от мужского футбола, в женском крайне успешны североамериканские сборные. Больше всего титулов — три — пока что на счету США. Американки выиграли первый мир в 1991-м, повторили успех в 1999-м и являются действующими чемпионками. В последних двух финалах они играли с японками, обменявшись победами в 2011-м и 2015-м. В этом же году букмекеры верят, что Францию ждет дубль футбольных титулов, и ставят на хозяек. Раньше "ле бле", то есть "синие", всего раз были близки к медалям мундиаля: в 2011-м проиграли матч за "бронзу" Швеции. Также большие ставки на США, верят и в двукратного чемпиона Германию, выигравшую Олимпиаду-2016, и в единственную сборную ЧМ, у которой абсолютно все футболистки играют за клубы своей страны, — Англию, занявшую на прошлом ЧМ третье место. Три лучшие европейские сборные этого ЧМ квалифицируются на ОИ-2020 в Токио.

В ЛИЦАХ. Одна из главных звезд будущего чемпионата — определенно Марта. Больше этой бразильянки на мире еще никто не забивал: она наколотила 15 голов за четыре ЧМ. 33-летняя капитан рекордные шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (2006—2010, 2018) и дважды приводила Бразилию к "серебру" ОИ (2004, 2008). Легендарный Пеле сам прозвал ее "Пеле в юбке", а в Швеции документальный фильм о ней назвали "Кузина Пеле". Форвард "Орландо Прайд" является послом доброй воли ООН и создает приюты для бездомных собак.

Ее партнерша по команде Формига во Франции может установить абсолютный рекорд по количеству появлений на чемпионатах мира и стать самой возрастной участницей в истории. 41-летняя бразильянка едет уже на свой 7-й турнир! 150 футболисток, заявленных на этот мундиаль, даже еще не родились, когда Формига дебютировала на ЧМ-1995. К тому же хавбек "ПСЖ" единственная, кто играла на всех Олимпиадах с момента появления в программе женского футбола в 1996-м.

Приедет во Францию и звездная полузащитница "Скай Блю" Карли Ллойд. Американка — двукратная олимпийская чемпионка (2008, 2012) и автор первого хет-трика в финале ЧМ: в 2015-м она забила три гола за первые 16 минут матча.

Больше всего на этом чемпионате мы увидим игроков "Барселоны" — их приедет 15. На одну меньше попало в заявку от "Лиона", две недели назад обыгравшего в финале Лиги чемпионов "Барсу". Среди французских "львиц" можно будет увидеть, в том числе, Амандин Анри. В мае одна из лучших футболисток прошлого ЧМ выпустила детскую книжку-дневник "Верь в мечты", в которой рассказывает о своих детских мечтах и пути в футболе начиная с 5 лет, когда играла с мальчиками, потому что отдельных команд для таких маленьких девочек не было.

Амандин Анри и Эммануэль Макрон:

Молодую сборную Японии за собой поведет другая опытная "лионнеса" — Саки Кумагаи. "Есть вещи, которые ты можешь понять, только пережив их на своем опыте, но в то же время я бы хотела сыграть роль лидера, — заявила Саки. — Поможет и то, что я говорю по-французски и знаю местные климат и еду". Австралийки же возлагают надежды на Сэм Керр, топ-бомбардиршу американской NWSL (Национальной женской футбольной лиги), играющей за "Чикаго Ред Старс".

Не увидим мы на этом мире супертитулованную норвежку Аду Хегерберг, четыре года подряд приводившую "Лион" к победе в Лиге чемпионов. Первая в истории обладательница "Золотого мяча" среди женщин отказалась играть за сборную в знак протеста против несправедливого отношения к женскому футболу федерации Норвегии, не прислушивающейся к ее предложениям. "Дело не в деньгах. Я всегда уважала мужчин-футболистов за то, сколько они зарабатывают, — объясняет Ада. — Пропасть в зарплатах у нас ошеломляющая, но в то же время необходимо давать молодым девушкам и девочкам такие же возможности, как у мужчин. Я сделала что могла, чтобы как-то повлиять и поспособствовать улучшению. Но когда это не работает, нужно выбирать".

Были мысли пропустить ЧМ и у англичанки Стеф Хотон, но центрбек "МанСити" таки попала в заявку. У ее мужа, экс-футболиста Стивена Дарби, год назад диагностировали боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь Хокинга, и Стеф была готова остаться с ним, если состояние будет тяжелым. Но сейчас он стабилен и сам хочет, чтобы она поехала. "Говорит: "Убирайся из дома!" — шутит Хотон.

Женский чемпионат мира. Франция. 7 июня – 7 июля

В 1/8 проходят по две первые команды из каждой группы и четыре лучших третьих места. ТВ: UA:Перший.

Группа А: Франция, Южная Корея, Норвегия, Нигерия

Группа В: Германия, Китай, Испания, ЮАР

Группа С: Австралия, Италия, Бразилия, Ямайка

Группа D: Англия, Шотландия, Аргентина, Япония

Группа E: Канада, Камерун, Новая Зеландия, Нидерланды

Группа F: США, Таиланд, Чили, Швеция

Отметим, что в этом сезоне в финале женской Лиги чемпионов "Лион" разгромил "Барселону".

Напомним, что мужскую Лигу чемпионов в этом сезоне выиграл "Ливерпуль":

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