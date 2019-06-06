Женский чемпионат мира пройдет без наших футболисток, но с украинским арбитром

Дарья Опанащенко – о причинах невыхода женской сборной Украины на чемпионат мира

Дарья Опанащенко. Фото: Facebook

Женская сборная Украина в мировые ТОП-24 снова не пробилась. Наша команда стала третьей из пяти команд своей отборочной группы, уступив первые строчки Швеции и Дании. Кстати, шведок во Львове мы даже обыграли 1:0 благодаря голу капитана и нашей лучшей бомбардирши отбора Дарьи Апанащенко, представляющей "Жилстрой-1". Но при четырех победах у нас были три поражения и ничья. "Сине-желтые" еще ни разу не попадали на чемпионат мира, но в 2009-м были на чемпионате Европы и заняли там четвертое место в группе, выиграв лишь у финок (к слову, тоже победительниц четверки). Но совсем без украинок чемпионат не обойдется, ведь судить турнир будет наша Катерина Монзуль.

Женский чемпионат мира по футболу: анонс турнира во Франции

"Очень жаль, что нам не удалось пробиться на чемпионат мира, — поделилась с нами Апанащенко. — Нам не хватает хорошего чемпионата Украины, чтобы, как и в других европейский странах, вместе с мужской была женская команда. Не хватает тренеров хорошего уровня, детских школ. Очень многого не хватает, можно перечислять и перечислять... Сейчас сборная Украины готовится к отбору на чемпионат Европы-2021. Пришло много новых девочек, в том числе молодых. Но условия такие, что проводится мало сборов и спаррингов. Хотелось бы больше. Нужно играть с грандами и получать опыт для молодежи. Идеально было бы собираться на каждое окно, которое выделяет УЕФА, и играть товарищеские и официальные матчи.

Этот чемпионат мира будет особенный: во Франции любят женский футбол. Недавно французский клуб "Лион" выиграл Лигу чемпионов. И думаю, на всех стадионах трибуны будут забиты. Это большая мотивация для сборной хозяек. Фавориты — США и, думаю, Франция. Козыри американок в сильном внутреннем чемпионате и большом выборе игроков. У них в каждом учебном заведении обязательно есть женская команда. А темной лошадкой, как по мне, будет сборная Японии. Я же буду болеть за Англию. У них активно развивается женский футбол, под мужской командой есть женская, например, "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал". В Испании та же схема. Из игроков выделю Дженнифер Марожан из Германии. Она игрок центра, у нее отличное виденье поля и великолепные передачи, очень технична".

Отметим, что в этом сезоне в финале женской Лиги чемпионов "Лион" разгромил "Барселону".

Напомним, что мужскую Лигу чемпионов в этом сезоне выиграл "Ливерпуль":

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