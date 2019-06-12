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Женский футбол: американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом

12 июня, 11:23

Американские футболистки громят Таиланд со счетом 13:0, Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд

Американки разгромили сборную Таиланда со счетом 13:0
Американки разгромили сборную Таиланда со счетом 13:0. Фото: AFP


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

Во Франции продолжаются матчи группового этапа женского чемпионата мира по футболу. Во вторник было сыграно три поединка, один из который вошел в историю. Сборная США разгромила Таиланд в матче первого тура группового турнира со счетом 13:0! Американки побили рекорд чемпионатов мира по самой крупной победе. Предыдущее достижение принадлежало Германии, разгромившей Аргентину со счетом 11:0 12 лет назад – в 2007 году.

Женский чемпионат мира по футболу: анонс

Кроме того, форвард сборной США Алекс Морган забила пять голов и повторила рекорд по количеству голов в одном матче чемпионата мира. До нее пента-трик делала еще одна американка Мишель Экерс. Интересно, что Алекс Морган – одна из самых популярных спортсменок в мире, в рейтинге ТОП-10 женщин-спортсменов в Instagram она занимает третье место, уступая только Серене Уильямс и Ронде Роузи

Карли Ллойд стала самой возрастной американской футболисткой, забивавшей на чемпионатах мира. Гол Карли забила в возрасте 36 лет 330 дней.

В других матчах вторника шведки всухую обыграли команду Чили – 2:0, а голландские футболистки минимально одолели сборную Новой Зеландии.

Результаты вторника на женском ЧМ-2019:

  • Новая Зеландия – Голландия – 0:1
  • Чили – Швеция – 0:2
  • США – Таиланд – 13:0

Расписание среды на женском ЧМ-2019:

  • 16:00 Нигерия – Южная Корея
  • 19:00 Германия – Испания
  • 22:00 Франция – Норвегия

Ранее на женском ЧМ-2019 испанки одержали волевую победу над командой ЮАР. Пропустив гол, сборная Испании забила соперницам три мяча.


Женский футбол. Испания – ЮАР 3:1. Фото AFP

Напомним, что в субботу гол 19-летней красотки принес Германии победу на старте женского чемпионата мира по футболу. Джулия Гвинн стала автором победного гола в матче группового этапа женского ЧМ-2019 Германия – Китай.

А в матче-открытии женского чемпионата мира сборная Франции разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:0.


Франция – Южная Корея 4:0. Старт женского чемпионата мира по футболу. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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