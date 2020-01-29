Женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии из-за коронавируса

Никто из членов команды не чувствует себя плохо

/ Фото: Twitter

Китайская женская футбольная команда была помещена в карантин в отеле города Брисбен (Австралия), сообщает ABC. По данным источника, футболистки были подвергнуты данной процедуре из-за опасений по поводу возможного распространения коронавируса.

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Выяснилось, что никто из членов команды не чувствует себя плохо, и не несет никакого риска для здоровья населения. Игроки и официальные лица команды пробудут в изоляции до следующей среды.

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Австралийским студентам, которые недавно ездили в Китай, советуют оставаться дома в течение 14 дней. Объявление было сделано незадолго до того, как в Австралии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом.

На данный момент количество заболевших в Китае составляет более 4,5 тыс. человек, из которых погибло более 100.

Ранее мы рассказывали, что в Китае отменили проведение чемпионского боя Виктора Постола. Украинский боксер должен был встретиться с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Рамиресом.

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