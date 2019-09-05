Жену футболиста выгнали с трибун во время матча в Иране

Супруга Янсена досматривала игру через окно / Фото: Twitter

Супруга голландского полузащитника клуба "Гол Гохар Сиржан" Кевина Янсена была вынуждена уйти с трибун во время матча второго тура чемпионата Ирана с "Сайпой" (0:0).

Жена Янсена прибыла на стадион, чтобы поддержать мужа. Однако досмотреть до конца встречу из ВИП-ложи ей не удалось: в перерыве девушку попросили покинуть трибуны, так как из-за иранских обычаев женщинам запрещено ходить на стадионы. В итоге вторую половину матча супруга Янсена смотрела уже из окна офиса.

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Янсен перешел в иранский клуб этим летом из голландского "Камбура" на правах свободного агента. Начинал он свою карьере в "Фейеноорде".

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Ранее мы писали, что Федерация футбола Ирана согласилась разрешить женщинам посещать отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Однако для посещения женщинами стадионов также необходимо разрешение правительства Ирана, которое еще предстоит получить.

Женщинам в Иране было в значительной степени запрещено посещать стадионы с 1981 года. Ультраконсервативные священнослужители утверждают, что женщины не должны быть свидетелями неистового поведения фанатов-мужчин на трибунах.

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