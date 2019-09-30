Жену ударили, вынесли бриллианты: подробности ограбления друга Андрея Воронина

Четверо домушников в масках и с пистолетами обчистили особняк звезды российского футбола

Игорь Семшов стал жертвой домушников / Фото: Facebook

На дом бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова было совершено нападение, сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 сентября.

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В дом Семшова – кстати, давнего друга экс-форварда сборной Украины – пробрались четверо неизвестных в масках. В особняке, расположенном в деревне Маслово в Подмосковье, в тот момент находилась жена Семшова Лариса с детьми. Услышав шум, женщина спустилась на первый этаж, где и встретила злоумышленников, вооруженных пистолетом, монтировками и железными прутами. Попытка прогнать их не увенчалась успехом, а один из преступников ударил Ларису.

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Семшов и его родные. Фото – Twitter

По итогам нападения из дома Семшова были украдены несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer.

Отметим, что буквально накануне грабители обчистили дом игрока "Реала", пока тот участвовал в дерби Мадрида. В момент ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро – к счастью, родные бразильца не пострадали.

Также сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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