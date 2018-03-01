Жены футболистов "Шахтера" подарили 40 компьютеров "Охматдету" на 600 тысяч гривен

40 компьютеров и оргтехнику на сумму почти 600 тысяч гривен получила в подарок Национальная детская специализированная больница "Охматдет" от "Charity Team" – благотворительной организации, основанной женами футболистов донецкого "Шахтера".

"К нам обратились представители "Охматдет" с просьбой приобрести необходимую компьютерную технику. В наше время технологии в медицине играют такую же важную роль, как и лекарства. Поэтому мы прониклись этой идеей и решили помочь. Большую часть средств выделили непосредственно футболисты "Шахтера", остальные расходы взяли на себя наши друзья, которые помогали с закупкой компьютеров", – говорит Юлия Пятова, супруга вратаря "Шахтера".

По словам специалистов "Охматдета", современная техника нужна больнице для внедрения электронного учета лекарственных препаратов.

"Эта система называется "Є ліки", – рассказывает заместитель главного врача "Охматдета" Олег Полозенко. – Ресурс позволит любому пациенту в режиме онлайн проверить наличие медикаментов в больнице. В ближайшее время мы установим компьютеры на постах старших медсестер и аптечном складе клиники. Очень рады, что благодаря "Charity Team" у нас появилась возможность внедрить такую программу".

"Хочу сказать большое спасибо небезразличным людям, которые помогли нашей больнице, – делится впечатлениями главврач "Охматдета" Ирина Садовяк. – Мы обращались ко многим благотворительным организациям, но все было безуспешно, и только представители "Charity Team" откликнулись на нашу просьбу. Благодаря новой технике мы сможем намного быстрее и качественнее работать с информацией по имеющимся препаратам, а также другими данными".

Ранее "Charity Team" обеспечили "Охматдет" медикаментами на сумму более 100 тысяч гривен, а также организовали для маленьких пациентов больницы новогодний утренник с подарками, развлечениями и сказочными героями.

Напомним, в 2017-м году жены футболистов донецкого "Шахтера" Юлия Пятова, Маргарита Степаненко, Елизавета Ордец, Стелла Худжамова, Екатерина Бутко, Наталья Шевченко и Юлия Кривцова организовали "Charity Team" – благотворительную организацию, которая помогает нуждающимся детям.