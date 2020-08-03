Жены-красотки футболистов "Шахтера" поразили своими образами в "стиле 80-х": фото

Многодетные жены-красотки игроков "Шахтера" Сергея Кривцова и Андрея Пятова предстали в эффектных образах на вечеринке в стиле "80-х". Фото, опубликованные у себя в Instagram, Юлия Кривцова подписала с юмором: "Когда встретила мужчину своей мечты и подружка достала сумку из-под полы. 80-е такие 80-е. Правда, нам с Сережей надо было приходить в костюмах зародышей".

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Пользователи соцсетей, комментируя фотографию Юлии Кривцовой и Юлии Пятовой в джинсовом стиле "80-х", не скупятся на комплименты:

Крутышки

Клевые

Ноотразимы

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Напомним, в эти дни "Шахтер" готовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", который состоится 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Первую игру в Германии, еще в марте, "горняки" завершили победой 2:1.

Накануне Сергей Палкин сделал заявление о матче с "Вольфсбургом". "Другой результат, кроме победы, нам болельщики не простят", – отметил генеральный директор донецкого клуба.

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