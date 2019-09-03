Женя, твой выход! Назван неожиданный день дебюта Коноплянки за "Шахтер"

Шева отпустит экс-футболиста "Шальке" в лагерь "горняков" для участия в спарринге с "Колосом"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Дебют Евгения Коноплянки за "Шахтер", с которым 29-летний вингер сборной Украины подписал контракт на три года, состоится в неожиданный день – уже в ближайший четверг.

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В данный момент полузащитник находится в расположении национальной команды, с которой готовится к матчу отбора Евро-2020 против Литвы. Однако Андрей Шевченко отпустит Конопу в лагерь "Шахтера" для участия в спарринге "горняков" с дебютантом УПЛ "Колосом". Этот контрольный поединок состоится на поле комплекса "Святошин" под Киевом 5 сентября. Начало – в 11:00.

"Дебют Коноплянки за "Шахтер" состоится раньше, чем все ожидали, – написал у себя в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас. – С разрешения тренерского штаба сборной Украины уже в четверг Евгений выйдет на поле в оранжевой футболке в спарринге против "Колоса". После этого он полетит вместе с Украиной покорять Литву".

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, матч против Литвы состоится 7 сентября в Вильнюсе, кстати, на искусственном покрытии.

Отметим, что участие Евгения Коноплянки в спарринге с "Колосом" полезно для сборной Украины. Таким образом лидер "сине-желтых", в этом сезоне не сыгравший еще ни единого поединка, получит хоть какую-то игровую практику перед важным поединком с Литвой.

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины:

Как мы сообщали ранее, Евгений Коноплянка трогательно попрощался с фанами "Шальке". Футболист написал письмо болельщикам немецкого клуба, в котором, в частности, отметил: "Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и особенно когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин".

Смотрите, как Коноплянка забивал за "Шальке":

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