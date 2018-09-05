Жерар Пике на велосипеде ездит на тренировку

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике прибыл на тренировку команды на велосипеде. Такой необычный транспорт он выбрал потому, что у него отобрали водительские права.

Полиция остановила футболиста в Барселоне, когда тот находился за рулем автомобиля с правами, на которых не было баллов. В Испании к правам привязываются 12 баллов. За различные нарушения с водителей списывается то или иное количество. Если баллов не остается, человек лишается права водить автомобиль.

Отмечается, что Пике уже потратил все свои баллы к тому моменту, когда его остановили полицейские. Если вина футболиста подтвердится, ему грозит наказание. За подобное нарушение можно получить штраф в размере до шести тысяч евро и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

Ранее мы писали, что футболист "Саутгемптона" Марио Лемина оштрафован на 96 тысяч фунтов за нарушение правил дорожного движения, что является рекордом для Великобритании. Интересно, что штраф равен трем недельным зарплатам 25-летнего футболиста в "Саутгемптоне".