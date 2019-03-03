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Жерар Пике показал "говорящий жест" фанатам "Реала": "Люблю, когда атмосфера накаляется!"

Сегодня, 11:34

Защитник "Барселоны" прокомментировал свой жест в адрес трибун с болельщиками "Реала"

Жест Жерара Пике в перерыве матча
Жест Жерара Пике в перерыве матча. Фото: Getty Images
Жерар Пике показал "говорящий жест" фанатам "Реала": "Люблю, когда атмосфера накаляется!" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b9e/484/5c7b9e484c17f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b9e/484/5c7b9e484c17f.jpg Футбол Защитник "Барселоны" прокомментировал свой жест в адрес трибун с болельщиками "Реала"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал свой жест в адрес болельщиков "Реала". Когда Пике покидал поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в перерыве матча "Реал" – "Барселона" (0:1) в 26-м туре испанской Ла Лиги, он продемонстрировал трибунам "говорящий жест" руками. По словам Пике, таким образом он показал, что болельщики мадридской команды не должны много жаловаться на судей и видеоповторы.

В конце первого тайма защитник "Реала" Серхио Рамос ударил рукой по лицу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, но наказания избежал. Арбитр встречи посчитал, что удар был нанесен непреднамеренно, в борьбе за мяч.

"У Лео была кровь на губе. Это была агрессия, и мне казалось, что это красная карточка. Этим жестом я имел в виду их разговоры (о судьях и VAR), хотя порой решения принимаются в их пользу. Я не жалею об этом, это то, что я чувствовал в тот момент. Мне нравится, когда атмосфера накаляется, и мой жест должен был добавить еще немного огня", – цитирует Пике ESPN.

Обзор матча "Реал" – "Барселона" – 0:1

Напомним, что посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с "Валенсией".

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Жерар Пике

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Источники:

Сегодня|Спорт , ESPN

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