Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"

"Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в 1/8 финала. Фото: AFP

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbe/7b8/5c6bbe7b8e6c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbe/7b8/5c6bbe7b8e6c8.jpg 2019-02-19T10:34:00+02:00 Футбол "Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"

В понедельник прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Вулверхэмптон", а команда с украинцем Александром Зинченко "Манчестер Сити" встретится с клубом из второго дивизиона "Суонси Сити". Еще две пары составят "Уотфорд" – "Кристал Пэлас" и "Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув". Ориентировочные даты проведения матчей 1/4 финала Кубка Англии: 15-18 марта.

Все четвертьфинальные пары Кубка Англии:

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" – "Суонси Сити"

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас"

"Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув"

Напомним, что в понедельник "Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команду Уле-Ганнара Сульшера. Голы были забиты в первом тайме, отличились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45).

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному тренеру Жозе Моуринью 22 миллиона евро. "МЮ" 18 декабря 2018 года объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера после серии неудовлетворительных результатов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.