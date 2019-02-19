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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"

Сегодня, 10:34

"Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в 1/8 финала
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в 1/8 финала. Фото: AFP
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbe/7b8/5c6bbe7b8e6c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbe/7b8/5c6bbe7b8e6c8.jpg Футбол "Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"

В понедельник прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Вулверхэмптон", а команда с украинцем Александром Зинченко "Манчестер Сити" встретится с клубом из второго дивизиона "Суонси Сити". Еще две пары составят "Уотфорд" – "Кристал Пэлас" и "Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув". Ориентировочные даты проведения матчей 1/4 финала Кубка Англии: 15-18 марта.

Все четвертьфинальные пары Кубка Англии:

  • "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
  • "Манчестер Сити" – "Суонси Сити"
  • "Уотфорд" – "Кристал Пэлас"
  • "Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув"

Напомним, что в понедельник "Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команду Уле-Ганнара Сульшера. Голы были забиты в первом тайме, отличились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45).

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному тренеру Жозе Моуринью 22 миллиона евро. "МЮ" 18 декабря 2018 года объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера после серии неудовлетворительных результатов.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон, Кубок Англии

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Сегодня|Спорт

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