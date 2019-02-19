Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"
"Манчестер Юнайтед" сразится с "Вулверхэмптоном", а "Манчестер Сити" протестирует "Суонси Сити"
В понедельник прошла жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" получил в соперники "Вулверхэмптон", а команда с украинцем Александром Зинченко "Манчестер Сити" встретится с клубом из второго дивизиона "Суонси Сити". Еще две пары составят "Уотфорд" – "Кристал Пэлас" и "Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув". Ориентировочные даты проведения матчей 1/4 финала Кубка Англии: 15-18 марта.
Все четвертьфинальные пары Кубка Англии:
- "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
- "Манчестер Сити" – "Суонси Сити"
- "Уотфорд" – "Кристал Пэлас"
- "Миллуолл" – "Брайтон энд Хоув"
Напомним, что в понедельник "Манчестер Юнайтед" прошел "Челси" в Кубке Англии. Встреча, состоявшаяся в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу команду Уле-Ганнара Сульшера. Голы были забиты в первом тайме, отличились Андер Эррера (31-я минута) и Поль Погба (45).
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному тренеру Жозе Моуринью 22 миллиона евро. "МЮ" 18 декабря 2018 года объявил об отставке 55-летнего португальского специалиста с должности главного тренера после серии неудовлетворительных результатов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии: с кем сыграют "МЮ" и "МанСити"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Английский клуб оштрафовали на круглую сумму за шпионаж над соперниками
"Лидс" оштрафован на 200 тысяч фунтов за то, что сотрудники команды подсматривали за тренировками оппонентов