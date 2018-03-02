Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины: с кем сыграют "Динамо" и "Шахтер"

Киевлянам достался представитель Второй лиги "Днепр-1", а лидеры Премьер-лиги сыграют с "Мариуполем"

В Днепре на стадионе "Днепр-Арена" состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины:

"Днепр-1" – "Динамо"

"Шахтер" – "Мариуполь"

Полуфинальные матчи запланированы на 18 апреля. Победитель матча "Днепр-1" – "Динамо" будет номинальным хозяином в финале. Финал Кубка состоится в Днепре. Также сообщалось, что на финале протестируют систему видеопомощника рефери.

Отметим, что участников 1/4 финала на поле выводили дети военнослужащих в зоне АТО в рамках акции ФФУ, посвященной 26-летию Вооруженных сил Украины. Игроки и дети были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и патриотичной надписью "26 лет. Гордимся".

Все пары 1/4 финала Кубка Украины:

"Мариуполь" одержал волевую победу над "Ворсклой". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Александра Бабича.

"Динамо" одержало победу над черниговской "Десной". Поединок прошел в Чернигове и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Александра Хацкевича.

"Шахтер" разгромил третью команду чемпионата Украины "Верес" со счетом 4:0. Голы в составе победителей забивали Факундо Феррейра (7-я минута), Бернард (45), Марлос (63) и Густаво Бланко Лещук (83).

Играющий во второй Лиге "Днепр-1" одержал победу над ФК "Львов", забив решающий гол на последней минуте второго тайма дополнительного времени.