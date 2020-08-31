Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жеребьевка для Луческу: "Динамо" в Лиге чемпионов сыграет с "Алкмааром"

31 августа, 13:16

Олег Люлька Олег Люлька

Все решится в одноматчевом противостоянии в середине сентября. Динамовцы примут нидерландцев в Киеве

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Предпоследнего на пути в групповой этап самого престижного еврокубка. Своего соперника по этой отборочной стадии получило и киевское "Динамо". Волею жребия, команда Мирчи Луческу сыграет с нидерландским "Алкмааром". Напомним, возможными соперниками киевлян также были греческий ПАОК и австрийский "Рапид".

Реклама

Читайте также: "Лион" выиграл женскую Лигу чемпионов: видео из раздевалки победительниц

Победители дуэлей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов определятся в одноматчевых противостояниях 15-16 сентября. По результатам жеребьевки, "Динамо" примет "Алкмаар" в Киеве, на НСК "Олимпийский". В случае ничьей, предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.

Мирча Луческу
Реклама

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В тренде
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Реклама

Добавим, что на старте нынешнего сезона киевляне добыли две победы. В матче чемпионата страны "бело-синие" обыграли "Олимпик" 4:1, а затем "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, одолев "Шахтер" 3:1.

Напомним, "Динамо" не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, начиная с 2017 года. Киевляне поочередно спотыкались о швейцарский "Янг Бойз", нидерландский "Аякс" и бельгийский "Брюгге".

Смотрите, как "Динамо" вылетело из еврокубков-2019/2020

Реклама

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов жеребьевка Динамо Киев АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять