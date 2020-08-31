Жеребьевка для Луческу: "Динамо" в Лиге чемпионов сыграет с "Алкмааром"

Все решится в одноматчевом противостоянии в середине сентября. Динамовцы примут нидерландцев в Киеве

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Предпоследнего на пути в групповой этап самого престижного еврокубка. Своего соперника по этой отборочной стадии получило и киевское "Динамо". Волею жребия, команда Мирчи Луческу сыграет с нидерландским "Алкмааром". Напомним, возможными соперниками киевлян также были греческий ПАОК и австрийский "Рапид".

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Победители дуэлей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов определятся в одноматчевых противостояниях 15-16 сентября. По результатам жеребьевки, "Динамо" примет "Алкмаар" в Киеве, на НСК "Олимпийский". В случае ничьей, предусмотрены дополнительное время и серия пенальти.

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Добавим, что на старте нынешнего сезона киевляне добыли две победы. В матче чемпионата страны "бело-синие" обыграли "Олимпик" 4:1, а затем "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, одолев "Шахтер" 3:1.

Напомним, "Динамо" не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, начиная с 2017 года. Киевляне поочередно спотыкались о швейцарский "Янг Бойз", нидерландский "Аякс" и бельгийский "Брюгге".

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