Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября / Фото: Reuters

Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится 30 ноября в румынском Бухаресте. Церемония начнется в 19:00 по киевскому времени и продлится почти час. Своих соперников узнает и сборная Украины, которая попала в первую, сильнейшую корзину при жеребьевке. Уже известно, что наша команда сыграет в группе С, матчи которой пройдут в Амстердаме и Бухаресте, а одним из наших соперников, из второй корзины, точно будет команда Нидерландов.

Из третьей корзины сборной Украины может достаться одна из этих команд: Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия.

Из четвертой корзины нам достанется либо Румыния, если она сможет выиграть стыковые матчи квалификации Евро-2020 в марте следующего года. Если же Румыния не пробьется на чемпионат Европы, то нам предстоит сыграть с одной из этих команд: Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

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Жеребьевка Евро-2020 когда начало. Процедура стартует в 18:00 по местному времени в Бухаресте, значит, в Украине будет 19:00.

В тренде Жеребьевка Евро-2020: когда начало и где смотреть трансляцию

Жеребьевка Евро-2020 где смотреть. Прямая трансляция будет доступна на канале "Футбол 1" с 19:00 до 19:55, а также на канале "Украина" в записи в 23:00.

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