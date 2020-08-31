Жеребьевка Лиги чемпионов для "Динамо": когда начало и расклады для Луческу

В понедельник, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая определит и соперника для киевского "Динамо". В оппоненты команде Мирчи Луческу достанется кто-то из тройки – АЗ "Алкмаар", ПАОК, "Рапид" (Вена). Начало жеребьевки – в 13:00.
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Лига чемпионов. Путь представителей лиг
Сеяные
- "Динамо" (Киев, Украина)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Гент" (Бельгия)
Несеяные
- АЗ "Алкмаар" (Нидерланды)
- ПАОК (Греция)
- "Рапид" (Вена, Австрия)
Поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15-16 сентября. Победители дуэлей будут определены в одноматчевых противостояниях на полях команд, которые в качестве хозяев назовет жеребьевка.
Также своих соперников по квалификации ЛЧ сегодня узнают венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова, а также чемпион Беларуси брестское "Динамо", за которое выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.
Лига чемпионов. Путь чемпионов
Сеяные
- "Динамо" (Загреб, Хорватия)
- "Янг Бойз" (Швейцария)
- "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Несеяные
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Динамо" (Брест, Беларусь)
- "Мольде" (Норвегия)
- "Мидтьюлланд" (Дания)
- "Омония" (Кипр)
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Напомним, "Динамо" не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, начиная с 2017 года. Киевляне поочередно спотыкались о швейцарский "Янг Бойз", нидерландский "Аякс" и бельгийский "Брюгге".
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