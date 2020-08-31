Жеребьевка Лиги чемпионов для "Динамо": когда начало и расклады для Луческу

В оппоненты киевскому клубу достанется нидерландский "Алкмаар", греческий ПАОК или австрийский "Рапид"

В понедельник, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая определит и соперника для киевского "Динамо". В оппоненты команде Мирчи Луческу достанется кто-то из тройки – АЗ "Алкмаар", ПАОК, "Рапид" (Вена). Начало жеребьевки – в 13:00.

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Лига чемпионов. Путь представителей лиг

Сеяные

"Динамо" (Киев, Украина)

"Бенфика" (Португалия)

"Гент" (Бельгия)

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Несеяные

АЗ "Алкмаар" (Нидерланды)

ПАОК (Греция)

"Рапид" (Вена, Австрия)

Поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 15-16 сентября. Победители дуэлей будут определены в одноматчевых противостояниях на полях команд, которые в качестве хозяев назовет жеребьевка.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также своих соперников по квалификации ЛЧ сегодня узнают венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова, а также чемпион Беларуси брестское "Динамо", за которое выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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Лига чемпионов. Путь чемпионов

Сеяные

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Црвена Звезда" (Сербия)

"Карабах" (Азербайджан)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Несеяные

"Ференцварош" (Венгрия)

"Динамо" (Брест, Беларусь)

"Мольде" (Норвегия)

"Мидтьюлланд" (Дания)

"Омония" (Кипр)

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Напомним, "Динамо" не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, начиная с 2017 года. Киевляне поочередно спотыкались о швейцарский "Янг Бойз", нидерландский "Аякс" и бельгийский "Брюгге".

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