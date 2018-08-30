Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В четверг в Монако в зале Grimaldi Forum прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Украину на этой стадии самого престижного клубного турнира представляет один клуб – чемпион страны "Шахтер". Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Группа А Группа В Группа С Группа D "Атлетико"

"Боруссия" Д

"Монако"

"Брюгге" "Барселона"

"Тоттенхэм"

"ПСВ"

"Интер" ПСЖ

"Наполи"

"Ливерпуль"

"Црвена Звезда" "Локомотив"

"Порту"

"Шальке"

"Галатасарай" Группа Е Группа F Группа G Группа Н "Бавария"

"Бенфика"

"Аякс"

"АЕК" "Манчестер Сити"

"Шахтер"

"Лион"

"Хоффенхайм" "Реал"

"Рома"

ЦСКА

"Виктория" "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед"

"Валенсия"

"Янг Бойз"

19:48 Лучшим полузащитником признан Лука Модрич. Напомним, что ранее он также стал лучшим футболистом чемпионата мира 2018 года



19:36 Лучшим защитником прошлого сезона стал капитан "Реала" Серхио Рамос



19:21 Лучшим вратарем прошлого сезона призвали голкипера "Реала" Кейлора Наваса

19:13 Особую награду президента УЕФА за вклад в развитие футбола получил Дэвид Бекхэм

19:10 Перед тем, как приступить к самой процедуре жеребьевки, в Монако наградят лауреатов прошлого сезона. Среди прочих номинаций, узнаем лучшего футболиста Европы

Участники группового этапа Лиги чемпионов:

Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

Германия: "Бавария", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Боруссия" Дортмунд

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"

Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер"

Франция: "Пари Сен-Жермен", "Монако", "Лион"

Россия: "Локомотив", ЦСКА

Португалия: "Порту", "Бенфика"

Украина: "Шахтер"

Бельгия: "Брюгге"

Турция: "Галатасарай"

Чехия: "Виктория"

Швейцария: "Янг Бойз"

Нидерланды: "Аякс", ПСВ

Греция: АЕК

Сербия: "Црвена Звезда"

Корзины перед жеребьевкой: