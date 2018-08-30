Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
"Шахтер" сыграет с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"
В четверг в Монако в зале Grimaldi Forum прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Украину на этой стадии самого престижного клубного турнира представляет один клуб – чемпион страны "Шахтер". Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Аякс" и попасть в групповой этап Лиги чемпионов.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|"Атлетико"
"Боруссия" Д
"Монако"
"Брюгге"
|"Барселона"
"Тоттенхэм"
"ПСВ"
"Интер"
|ПСЖ
"Наполи"
"Ливерпуль"
"Црвена Звезда"
|"Локомотив"
"Порту"
"Шальке"
"Галатасарай"
|Группа Е
|Группа F
|Группа G
|Группа Н
|"Бавария"
"Бенфика"
"Аякс"
"АЕК"
|"Манчестер Сити"
"Шахтер"
"Лион"
"Хоффенхайм"
|"Реал"
"Рома"
ЦСКА
"Виктория"
|"Ювентус"
"Манчестер Юнайтед"
"Валенсия"
"Янг Бойз"
19:48 Лучшим полузащитником признан Лука Модрич. Напомним, что ранее он также стал лучшим футболистом чемпионата мира 2018 года
19:36 Лучшим защитником прошлого сезона стал капитан "Реала" Серхио Рамос
19:21 Лучшим вратарем прошлого сезона призвали голкипера "Реала" Кейлора Наваса
19:13 Особую награду президента УЕФА за вклад в развитие футбола получил Дэвид Бекхэм
19:10 Перед тем, как приступить к самой процедуре жеребьевки, в Монако наградят лауреатов прошлого сезона. Среди прочих номинаций, узнаем лучшего футболиста Европы
Участники группового этапа Лиги чемпионов:
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"
Германия: "Бавария", "Шальке-04", "Хоффенхайм", "Боруссия" Дортмунд
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль"
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер"
Франция: "Пари Сен-Жермен", "Монако", "Лион"
Россия: "Локомотив", ЦСКА
Португалия: "Порту", "Бенфика"
Украина: "Шахтер"
Бельгия: "Брюгге"
Турция: "Галатасарай"
Чехия: "Виктория"
Швейцария: "Янг Бойз"
Нидерланды: "Аякс", ПСВ
Греция: АЕК
Сербия: "Црвена Звезда"
Корзины перед жеребьевкой:
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|"Реал"
"Атлетико"
"Барселона"
"Бавария"
"Манчестер Сити"
"Ювентус"
"Пари Сен-Жермен"
"Локомотив"
|"Боруссия"
"Порту"
"Манчестер Юнайтед"
"Шахтер"
"Бенфика"
"Наполи"
"Тоттенхэм"
"Рома"
|"Ливерпуль"
"Шальке"
"Лион"
"Монако"
"Аякс"
ЦСКА
ПСВ
"Валенсия"
|"Виктория"
"Брюгге"
"Галатасарай"
"Янг Бойз"
"Интер" 1
"Хоффенхайм"
"Црвена Звезда"
АЕК
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