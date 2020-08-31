Жеребьевка Лиги Европы для Украины: сельский "Колос" попал на греческий "Арис"

За путевку в следующий раунд команда Костышина поспорит 17 сентября в Салониках. Это будет дебют "Колоса" в еврокубках

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором Украину представляет дебютант еврокубков "Колос". В соперники клубу из села Ковалевка Киевской области достался греческий "Арис" по прозвищу "Бог войны", который в своем национальном первенстве занял пятое место.

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На этой стадии турнира победители дуэлей определятся в одноматчевых противостояниях – с дополнительным временем и серией пенальти в случае необходимости. По воле жребия, "Колос", возглавляемый Русланом Костышиным, свой матч против "Ариса" проведет на выезде – в Салониках. Поединок состоится 17 сентября при пустых трибунах.

Отметим, что возможными соперниками украинского "Колоса" на этой стадии квалификации Лиги Европы были также "Лячи" (Албания) и "Локомотив" (Болгария).

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

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Ранее состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника получил и вице-чемпион Украины. "Динамо" сыграет с клубом АЗ "Алкммар" из Нидерландов. Матч состоится 15-16 сентября в Киеве. В случае победы над нидерландцами, соперником команды Мирчи Луческу в раунде плей-офф станет победитель бельгийско-австрийской пары "Гент" – "Рапид".

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