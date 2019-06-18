Жеребьевка Лиги Европы: все пары первого раунда
В первом отборочном раунде турнира примут участие 94 команды
Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы. 94 команды (87 вышедших напрямую и 7 представителей предварительного раунда) были поделены на семь групп по десять клубов и две группы по 12 клубов.
Сеяные и несеяные команды были распределены по девяти группам в равной степени. Если один из клубов предварительного раунда имел коэфициент, благодаря которому он должен был быть сеяным при жеребьевке первого отборочного раунда, то любой победитель пары с его участием автоматически становился сеяным.
Представители одной национальной ассоциации были разведены по разным парам.
Группа 1
- "Мальме" (SWE) – "Баллимина Юнайтед" (NIR)/"Рунавик" (FRO)
- "Коннас-Ки" (WAL) – "Килмарнок" (SCO)
- "Брейдаблик" (ISL) – "Вадуц" (LIE)
- "Бранн" (NOR) – "Шэмрок Роверс" (IRL)
- "Витебск" (BLR) – "КуПС" (FIN)
Группа 2
- "Ордабасы" (KAZ) – "Торпедо" Кутаиси (GEO)
- "Сант-Хулиа" (AND)/"Европа" (GIB) – "Легия" (POL)
- "Гзира Юнайтед" (MLT) – "Хайдук" (CRO)
- "Раднички" (SRB) – "Флора" (EST)
- ЦСКА София (BUL) – "Титоград" (MNE)
Группа 3
- "Маккаби" Хайфа (ISR) – "Мура" (SVN)
- "Дебрецен" (HUN) – "Кукес" (ALB)
- "Женесс" (LUX) – "Тобол" (KAZ)
- "Стяуа" (ROU) – "Милсами" (MDA)
- "Чукарички" (SRB) – "Бананц" (ARM)
Группа 4
- "Крузейдерс" (NIR) – Б-36 (FRO)
- "Интер" Турку (FIN) – "Брондбю" (DEN)
- "Приштина" (KOS)/"Сент-Джозефс" (GIB) – "Рейнджерс" (SCO)
- "Корк" (IRL) – "Прогрес" (LUX)/"Кардифф Мет Юниверсити" (WAL)
- "Мольде" (NOR) – "КР Рейкьявик" (ISL)
Группа 5
- "Левски" (BUL) – "Ружомберок" (SVK)
- "Академия Пандев" (MKD) – "Зриньски" (BIH)
- "Зета" (MNE) – "Фехервар" (HUN)
- "Шахтер" Солигорск (BLR) – "Хибернианс" (MLT)
- "Нефтчи" (AZE) – "Сперанца" (MDA)
Группа 6
- "Олимпия" (SVN) – РФШ (LVA)
- "Гонвед" (HUN) – "Жальгирис" (LTU)
- "Радник" (BIH) – "Спартак" Трнава (SVK)
- "Фола" (LUX) – "Чихура" (GEO)
- "Алашкерт" (ARM) – "Македония" (MKD)
Группа 7
- "Динамо" Тбилиси (GEO) – "Ла Фиорита" (SMR)/"Энгордани" (AND)
- "Широки Бриег" (BIH) – "Кайрат" (KAZ)
- "Кауно Жальгирис" (LTU) – "Аполлон" (CYP)
- "Вентспилс" (LVA) – "Теута" (ALB)
- "Краковия" (POL) – "Дунайска Стреда" (SVK)
Группа 8
- "Стьярнан" (ISL) – "Левадия" (EST)
- "Барри Таун" (WAL)/"Клифтонвил" (NIR) – "Хеугесунн" (NOR)
- "Ритеряй" (LTU) – "Клаксвик" (FRO)/"Тре Фиори" (SMR)
- "Динамо" Миснк (BLR) – "Лиепая" (LVA)
- "Норчепинг" (SWE) – "Сент-Патрикс" (IRL)
- "Абердин" (SCO) – "РоПС" (FIN)
Группа 9
- "Домжале" (SVN) – "Бальцан" (MLT)
- "Лячи" (ALB) – "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
- "Будучность" (MNE) – "Нарва" (EST)
- "Сабаил" (AZE) – "Университатя" (ROU)
- "Пюник" (ARM) – "Шкупи" (MKD)
- АЕК (CYP) – "Петрокуб" (MDA)
Матчи пройдут 11 и 18 июня.
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