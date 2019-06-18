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Жеребьевка Лиги Европы: все пары первого раунда

18 июня, 18:23

В первом отборочном раунде турнира примут участие 94 команды

Новый сезон ЛЕ стартует уже скоро
Новый сезон ЛЕ стартует уже скоро. Фото: AFP

Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы. 94 команды (87 вышедших напрямую и 7 представителей предварительного раунда) были поделены на семь групп по десять клубов и две группы по 12 клубов.

Сеяные и несеяные команды были распределены по девяти группам в равной степени. Если один из клубов предварительного раунда имел коэфициент, благодаря которому он должен был быть сеяным при жеребьевке первого отборочного раунда, то любой победитель пары с его участием автоматически становился сеяным.

Представители одной национальной ассоциации были разведены по разным парам.

Группа 1

  • "Мальме" (SWE) – "Баллимина Юнайтед" (NIR)/"Рунавик" (FRO)
  • "Коннас-Ки" (WAL) – "Килмарнок" (SCO)
  • "Брейдаблик" (ISL) – "Вадуц" (LIE)
  • "Бранн" (NOR) – "Шэмрок Роверс" (IRL)
  • "Витебск" (BLR) – "КуПС" (FIN)

Группа 2

  • "Ордабасы" (KAZ) – "Торпедо" Кутаиси (GEO)
  • "Сант-Хулиа" (AND)/"Европа" (GIB) – "Легия" (POL)
  • "Гзира Юнайтед" (MLT) – "Хайдук" (CRO)
  • "Раднички" (SRB) – "Флора" (EST)
  • ЦСКА София (BUL) – "Титоград" (MNE)

Группа 3

  • "Маккаби" Хайфа (ISR) – "Мура" (SVN)
  • "Дебрецен" (HUN) – "Кукес" (ALB)
  • "Женесс" (LUX) – "Тобол" (KAZ)
  • "Стяуа" (ROU) – "Милсами" (MDA)
  • "Чукарички" (SRB) – "Бананц" (ARM)

Группа 4

  • "Крузейдерс" (NIR) – Б-36 (FRO)
  • "Интер" Турку (FIN) – "Брондбю" (DEN)
  • "Приштина" (KOS)/"Сент-Джозефс" (GIB) – "Рейнджерс" (SCO)
  • "Корк" (IRL) – "Прогрес" (LUX)/"Кардифф Мет Юниверсити" (WAL)
  • "Мольде" (NOR) – "КР Рейкьявик" (ISL)

Группа 5

  • "Левски" (BUL) – "Ружомберок" (SVK)
  • "Академия Пандев" (MKD) – "Зриньски" (BIH)
  • "Зета" (MNE) – "Фехервар" (HUN)
  • "Шахтер" Солигорск (BLR) – "Хибернианс" (MLT)
  • "Нефтчи" (AZE) – "Сперанца" (MDA)

Группа 6

  • "Олимпия" (SVN) – РФШ (LVA)
  • "Гонвед" (HUN) – "Жальгирис" (LTU)
  • "Радник" (BIH) – "Спартак" Трнава (SVK)
  • "Фола" (LUX) – "Чихура" (GEO)
  • "Алашкерт" (ARM) – "Македония" (MKD)

Группа 7

  • "Динамо" Тбилиси (GEO) – "Ла Фиорита" (SMR)/"Энгордани" (AND)
  • "Широки Бриег" (BIH) – "Кайрат" (KAZ)
  • "Кауно Жальгирис" (LTU) – "Аполлон" (CYP)
  • "Вентспилс" (LVA) – "Теута" (ALB)
  • "Краковия" (POL) – "Дунайска Стреда" (SVK)

Группа 8

  • "Стьярнан" (ISL) – "Левадия" (EST)
  • "Барри Таун" (WAL)/"Клифтонвил" (NIR) – "Хеугесунн" (NOR)
  • "Ритеряй" (LTU) – "Клаксвик" (FRO)/"Тре Фиори" (SMR)
  • "Динамо" Миснк (BLR) – "Лиепая" (LVA)
  • "Норчепинг" (SWE) – "Сент-Патрикс" (IRL)
  • "Абердин" (SCO) – "РоПС" (FIN)

Группа 9

  • "Домжале" (SVN) – "Бальцан" (MLT)
  • "Лячи" (ALB) – "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)
  • "Будучность" (MNE) – "Нарва" (EST)
  • "Сабаил" (AZE) – "Университатя" (ROU)
  • "Пюник" (ARM) – "Шкупи" (MKD)
  • АЕК (CYP) – "Петрокуб" (MDA)

Матчи пройдут 11 и 18 июня.

Ранее Ребров, Григорчук и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов.

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси":

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Тег жеребьевка, Лига Европы

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Источник:

UEFA.com

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