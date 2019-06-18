Жеребьевка Лиги Европы: все пары первого раунда

В первом отборочном раунде турнира примут участие 94 команды

Новый сезон ЛЕ стартует уже скоро. Фото: AFP

Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы. 94 команды (87 вышедших напрямую и 7 представителей предварительного раунда) были поделены на семь групп по десять клубов и две группы по 12 клубов.

Сеяные и несеяные команды были распределены по девяти группам в равной степени. Если один из клубов предварительного раунда имел коэфициент, благодаря которому он должен был быть сеяным при жеребьевке первого отборочного раунда, то любой победитель пары с его участием автоматически становился сеяным.

Представители одной национальной ассоциации были разведены по разным парам.

Группа 1

"Мальме" (SWE) – "Баллимина Юнайтед" (NIR)/"Рунавик" (FRO)

"Коннас-Ки" (WAL) – "Килмарнок" (SCO)

"Брейдаблик" (ISL) – "Вадуц" (LIE)

"Бранн" (NOR) – "Шэмрок Роверс" (IRL)

"Витебск" (BLR) – "КуПС" (FIN)

Группа 2

"Ордабасы" (KAZ) – "Торпедо" Кутаиси (GEO)

"Сант-Хулиа" (AND)/"Европа" (GIB) – "Легия" (POL)

"Гзира Юнайтед" (MLT) – "Хайдук" (CRO)

"Раднички" (SRB) – "Флора" (EST)

ЦСКА София (BUL) – "Титоград" (MNE)

Группа 3

"Маккаби" Хайфа (ISR) – "Мура" (SVN)

"Дебрецен" (HUN) – "Кукес" (ALB)

"Женесс" (LUX) – "Тобол" (KAZ)

"Стяуа" (ROU) – "Милсами" (MDA)

"Чукарички" (SRB) – "Бананц" (ARM)

Группа 4

"Крузейдерс" (NIR) – Б-36 (FRO)

"Интер" Турку (FIN) – "Брондбю" (DEN)

"Приштина" (KOS)/"Сент-Джозефс" (GIB) – "Рейнджерс" (SCO)

"Корк" (IRL) – "Прогрес" (LUX)/"Кардифф Мет Юниверсити" (WAL)

"Мольде" (NOR) – "КР Рейкьявик" (ISL)

Группа 5

"Левски" (BUL) – "Ружомберок" (SVK)

"Академия Пандев" (MKD) – "Зриньски" (BIH)

"Зета" (MNE) – "Фехервар" (HUN)

"Шахтер" Солигорск (BLR) – "Хибернианс" (MLT)

"Нефтчи" (AZE) – "Сперанца" (MDA)

Группа 6

"Олимпия" (SVN) – РФШ (LVA)

"Гонвед" (HUN) – "Жальгирис" (LTU)

"Радник" (BIH) – "Спартак" Трнава (SVK)

"Фола" (LUX) – "Чихура" (GEO)

"Алашкерт" (ARM) – "Македония" (MKD)

Группа 7

"Динамо" Тбилиси (GEO) – "Ла Фиорита" (SMR)/"Энгордани" (AND)

"Широки Бриег" (BIH) – "Кайрат" (KAZ)

"Кауно Жальгирис" (LTU) – "Аполлон" (CYP)

"Вентспилс" (LVA) – "Теута" (ALB)

"Краковия" (POL) – "Дунайска Стреда" (SVK)

Группа 8

"Стьярнан" (ISL) – "Левадия" (EST)

"Барри Таун" (WAL)/"Клифтонвил" (NIR) – "Хеугесунн" (NOR)

"Ритеряй" (LTU) – "Клаксвик" (FRO)/"Тре Фиори" (SMR)

"Динамо" Миснк (BLR) – "Лиепая" (LVA)

"Норчепинг" (SWE) – "Сент-Патрикс" (IRL)

"Абердин" (SCO) – "РоПС" (FIN)

Группа 9

"Домжале" (SVN) – "Бальцан" (MLT)

"Лячи" (ALB) – "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR)

"Будучность" (MNE) – "Нарва" (EST)

"Сабаил" (AZE) – "Университатя" (ROU)

"Пюник" (ARM) – "Шкупи" (MKD)

АЕК (CYP) – "Петрокуб" (MDA)

Матчи пройдут 11 и 18 июня.

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Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси":

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