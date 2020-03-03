"Жеребьевка удачная. Интересно посмотреть на лучшие команды мира": Шевченко – о группе в Лиге Наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от жеребьевки второго розыгрыша Лиги наций. В ней "сине-желтые" сыграют в высшем дивизионе, куда пробились после выигрыша своей группы в предыдущем сезоне. Украина попала в группу со сборными Швейцарии, Испании и Германии.

"Я думаю, что достижение уже только попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Ни в коем случае не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные", – отметил Шевченко.

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"Наша команда только недавно достигла определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Было очень много сделано для попадания в Лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация – показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту. С кем из этой тройки хотелось встретиться меньше? Чем сильнее команда, тем интереснее проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего – это возможность получить опыт". В тренде "Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Ранее итоги жеребьевки Лиги Наций прокомментировал тренер сборной Германии. Йоахим Лев считает, что под руководством Андрея Шевченко Украина преуспела.

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