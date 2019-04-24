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Жеребьевку Кубка Литвы аннулировали из-за стриптиза и кино для взрослых

Сегодня, 09:19

Причиной скандала послужила одежда модели, которая ловила названия команд в аэротрубе

Скандальная жеребьевка Кубка Литвы
Скандальная жеребьевка Кубка Литвы.

У Кубка Литвы по футболу появился новый генеральный спонсор. Наверное, чтобы как-то это выделить, была разработана новая церемония жеребьевки, нигде до сих пор невиданная. Вел ее представитель литовской федерации футбола Юстас Контримас, а помогала ему приглашенная модель Аисте, на которой были коротенькие шорты и топик. Девушка была помещена в аэродинамическую трубу и пыталась там поймать листки с надписями команд – участниц Кубка Литвы – 2019, чтобы составить будущие соперничающие пары. Учитывая тот факт, что одна из камер была установлена внутри трубы, все действо выглядело несколько вульгарно.

Столь оригинальная идея жеребьевки тут же получила массу осуждающих откликов, как в прямом эфире, так и в соцсетях. Критикующие склонились к тому, что все происходящее больше напоминало стриптиз или "какое-то взрослое кино", а не жеребьевку официального футбольного турнира. Высказывались и упреки в нарушении равенства полов, сообщает lt.sputniknews.ru.

В итоге уже через три часа ЛФФ удалила видео скандальной жеребьевки и объявила ее итоги недействительными, поскольку "ранее была допущена техническая ошибка". Утверждалось, что из-за нее смешались команды, которые нельзя было ставить в одну стадию турнира.

Генеральный директор Эдгарас Станкявичюс принес любителям литовского футбола извинения, и на следующий день жеребьевку провели повторно, уже в обычном традиционно-официальном формате.

Напомним, что сегодня в чемпионате Украины состоится дерби: анонс матча "Динамо" – "Шахтер".

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Тег футбол, жеребьевка, Кубок Литвы

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