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Жерсон Родригес передал привет Михайличенко: теперь у него в Турции больше голов, чем за "Динамо"

20 июня, 10:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полузащитник из Люксембурга забил лидеру Суперлиги, но его команда все равно проиграла

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил очередной гол за турецкий "Анкарагюджю", где он выступает на правах аренды. Игрок сборной Люксембурга отличился в матче 28-го тура чемпионата Турции с "Истанбулом" ударом с 11-метровой отметки уже на 12-й минуте. Кстати, ранее мы писали, что Жерсона Родригеса хотят видеть во Франции.

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Тем не менее, этот гол не спас его команду от поражения – "Истанбул" после перерыва забил дважды и увез домой волевую победу 2:1. Отметим, что после 27 туров "Истанбул" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, а "Анкарагюджю" идет вторым с конца.

Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола, но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.

В чемпионате Турции он уже успел провести девять матчей и забить четыре гола – это больше, чем он забил за полгода в Украине.

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Напомним, что ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины:

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чемпионат Турции Истанбул Башакшехир Жерсон Родригес Анкарагюджю

Источник: Сегодня|Спорт

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