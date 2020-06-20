Жерсон Родригес передал привет Михайличенко: теперь у него в Турции больше голов, чем за "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил очередной гол за турецкий "Анкарагюджю", где он выступает на правах аренды. Игрок сборной Люксембурга отличился в матче 28-го тура чемпионата Турции с "Истанбулом" ударом с 11-метровой отметки уже на 12-й минуте. Кстати, ранее мы писали, что Жерсона Родригеса хотят видеть во Франции.
Тем не менее, этот гол не спас его команду от поражения – "Истанбул" после перерыва забил дважды и увез домой волевую победу 2:1. Отметим, что после 27 туров "Истанбул" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, а "Анкарагюджю" идет вторым с конца.
Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола, но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию.
В чемпионате Турции он уже успел провести девять матчей и забить четыре гола – это больше, чем он забил за полгода в Украине.
Напомним, что ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.
Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины:
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