Жерсон Родригес: "Судьба матча с "Брюгге" будет решаться на последних минутах"

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новичок киевского "Динамо" Жерсон Родригес рассказал, за счет чего "бело-синие" будут обыгрывать "Брюгге" в ответном матче третьего раунда Лиги чемпионов. Напомним, на выезде неделю назад киевляне уступили со счетом 0:1, а сам Родригес дебютировал в составе столичной команды.

"Чувствую себя хорошо. Мы готовы к игре с "Брюгге". Все силы направлены на качественную подготовку к матчу. Бельгийцы забили гол у себя дома, а мы должны забить еще больше и не пропустить. Мы должны быть сконцентрированы с первой минуты и до последней. Будет тяжелая игра. Думаю, судьба матча будет решаться на последних минутах. Мы должны идти вперед и максимально атаковать. Мы должны забить первыми, а потом еще один гол и не пропустить", – рассказал Родригес.

Ранее на предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

А полузащитник Виктор Цыганков отметил, что завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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