Жесткий розыгрыш Виктории Бекхэм: подарила мужу футболку главного врага
Дэвид Бекхэм десять сезонов отыграл за "Манчестер Юнайтед" – принципиального соперника "МанСити"
Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана" и "Пари Сен-Жермен" Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, вручив ему оригинальный подарок.
44-летний британец, отыгравший 10 сезонов за "Манчестер Юнайтед" получил в подарок футболку "Манчестер Сити" – одного из главных соперников "красных дьяволов". Вместо фамилии на футболке выбито уменьшительно-ласкательное от имени Бекхэма – Дэйв. В "МанСити" под седьмым номером играет Рахим Стерлинг.
Бекхэм является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Шесть раз в составе манкунианского клуба он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.
Ранее чета Бекхэмов побывала на свадьбе капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса. СМИ сообщали, что Дэвид и Виктория были единственными, кому разрешалось пользоваться во время церемонии мобильными телефонами.
Напомним, что на днях 22-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко продлил контракт с "МанСити" до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. Клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.
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