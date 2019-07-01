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Жесткий троллинг от арбитра: вместо желтой карточки – носовой платок

1 июля, 10:10

В Бразилии экс-модель с юмором судит футбольные матчи

Фернанда Коломбо
Фернанда Коломбо. Фото: Instagram

Забавный случай произошел во время футбольного матча в Бразилии. Главный арбитр Фернанда Коломбо оригинально пошутила над футболистом.

В одном из эпизодов игрок нарушил правила и ожидал получить желтую карточку. Рефери всем видом показала, что тянется к карману за "горчичником", но в итоге достала носовой платок и с улыбкой смахнула пот со лба.

Ранее Фернанда работала моделью, а с 2014 года она официально обслуживает встречи бразильской Серии А в качестве бокового арбитра. Пару лет назад Фернанда Коломбо стала арбитром ФИФА. Журналисты прозвали очаровательную блондинку "Бразильское чудо".

Напомним, что в Иране не показали матч чемпионата Германии из-за арбитра. Поединок "Аугсбурга" и "Баварии" обслуживала Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

Ранее мы писали, что в Португалии арбитр во время матча сбегал в туалет и получил за это красную карточку. Забавный эпизод произошел в поединке между "Шавишом" и "Насьоналом".

А не так давно на Закарпатье футбольные фанаты избили арбитра:


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Тег футбол, арбитр

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sport24.ru

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