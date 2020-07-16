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Жесткий вердикт арбитру матча "Ингулец" – "Прикарпатье": расследование за низкий уровень судейства

16 июля, 18:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Рефери назначил в поединке Первой лиги пенальти в ворота гостей на 93-й минуте

Комитет арбитров критически отреагировал на действия рефери Ивана Бондаря в матче Первой лиге "Ингулец" – "Прикарпатье". Как мы сообщали, тренер "Прикарпатья" рассказал о странном разговоре в судейской комнате, а хозяева победили благодаря игре в большинстве после удаления футболиста из Ивано-Франковска и крайне сомнительному 11-метровому в добавленное время.

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Функционеры детально прокомментировали решения судьи на официальном сайте УАФ:

"Обнаружены два эпизода, в которых арбитром были приняты нелогичные решения, не имеющие отношения к правилам игры. 53 минута – случайный контакт между защитником "Ингульца" и нападающим "Прикарпатья", который падает на газон из-за обычной естественной динамики движения. Толкование арбитра является несколько преувеличенным и, прежде всего, нелогичным. Это привело к несправедливому удалению нападающего "Прикарпатья" из-за получения второго предупреждения и справедливому, но недисциплинированному проявлению злости тренера, которого арбитр был вынужден удалить.

90+3 минута – нападающий "Ингульца" осуществляет явную, демонстративную и театральную симуляцию – он гротескно падает на газон. Решение арбитра назначить 11-метровый удар в то время, когда не произошло ни одного нарушения, является таким, что невозможно ни объяснить, ни каким-то образом обосновать положениями правил игры.

КА УАФ выражает удивление низким техническим уровнем арбитража и сообщает, что на следующем заседании КА УАФ будет предложено исключить Ивана Бондаря из списков арбитров, которые проводят матчи среди профессиональных команд.

Учитывая странность принятых арбитром решений, КА УАФ вынужден передать дело в комитет по этике и честной игре УАФ и контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для проверки на естественность действий арбитра на поле, которые, возможно, были вызваны его посредственностью, или, возможно, другими внешними факторами, которые обусловили такой арбитраж".

Читайте также: судья признался в роковой ошибке в пользу лидера Первой лиги.

Смотрите, как "Ингулец" играл с "Шахтером" в финале Кубка Украины

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футбол судейство первая лига отстранение Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец

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