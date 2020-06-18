Жестко! Лидер "Зари", принадлежащий "Динамо", наказан за специально полученный "горчичник"

Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", получил дополнительный матч дисквалификации за умышленное обнуление карточек. Об этом сообщает SportArena. Ранее Леднева заподозрили в том, что он мог специально заработать предупреждение.

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Напомним, лучший бомбардир "Зари" Богдан Леднев получил желтую карточку 6 июня в матче 25-го тура УПЛ против "Колоса" (1:0). Футболист был наказан за попытку помешать сопернику исполнить штрафной на чужой половине поля. То предупреждение стало для Леднева 8-м в сезоне, из-за чего он должен был пропустить следовавший за этим матч с "Динамо". Однако Леднев, судя по всему, и так бы не принимал в нем участие по условиям арендного соглашения между клубами из Киева и Луганска.

Следовательно, Богдана Леднева обвинили в том, будто, получив "горчичник", он сознательно "обнулился".

Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Таким образом игровая пауза Богдана матчем "Заря" – "Динамо" 1:3 не ограничится. По данным СМИ, Леднев, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, теперь пропустит и крайне важный поединок 27-го тура чемпионата Украины в Чернигове против "Десны", который состоится 21 июня. Проигравший в этом матче практически вылетит из борьбы за второе место и серьезно понизит свои шансы на третью строчку.

Смотрите, как забивает Богдан Леднев

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