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Жестко! Лидер "Зари", принадлежащий "Динамо", наказан за специально полученный "горчичник"

18 июня, 14:19

Олег Люлька Олег Люлька

Забивному полузащитнику Богдану Ледневу выписали дополнительный матч-штраф за хитрость

Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", получил дополнительный матч дисквалификации за умышленное обнуление карточек. Об этом сообщает SportArena. Ранее Леднева заподозрили в том, что он мог специально заработать предупреждение.

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Напомним, лучший бомбардир "Зари" Богдан Леднев получил желтую карточку 6 июня в матче 25-го тура УПЛ против "Колоса" (1:0). Футболист был наказан за попытку помешать сопернику исполнить штрафной на чужой половине поля. То предупреждение стало для Леднева 8-м в сезоне, из-за чего он должен был пропустить следовавший за этим матч с "Динамо". Однако Леднев, судя по всему, и так бы не принимал в нем участие по условиям арендного соглашения между клубами из Киева и Луганска.

Следовательно, Богдана Леднева обвинили в том, будто, получив "горчичник", он сознательно "обнулился".

Богдан Леднев

Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Таким образом игровая пауза Богдана матчем "Заря" – "Динамо" 1:3 не ограничится. По данным СМИ, Леднев, согласно решению контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, теперь пропустит и крайне важный поединок 27-го тура чемпионата Украины в Чернигове против "Десны", который состоится 21 июня. Проигравший в этом матче практически вылетит из борьбы за второе место и серьезно понизит свои шансы на третью строчку.

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Второй этап
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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
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ОлимпикОлимпикОли
26
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Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
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Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
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12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
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14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
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чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов желтая карточка Богдан Леднев

Источник: SportArena

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