Жесткое наказание для новичка: игрок исписал бумагу предложением "Аякс" – лучший клуб в Голландии"

В амстердамском клубе вспомнили посты в соцсетях вратаря Кьелла Схерпена

Кьелл Схерпен летом станет полноправным игроком "Аякса". Фото: Twitter

Амстердамский "Аякс" объявил о подписании вратаря Кьелла Схерпена из "Эммена". 19-летний голкипер заключил с "Аяксом" четырехлетний контракт и перейдет в амстердамский клуб летом 2019 года.

Новичок команды уже подвергся необычному наказанию. В шуточном ролике исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар и спортивный директор клуба Марк Овермарс заставляют Схерпена исписывать листы бумаги предложением "Аякс" – лучший клуб в Голландии".

Как отмечают голландские СМИ это отсылка к постам, опубликованных в прошлом Схерпеном в социальных сетях, смысл которых сводился к тому, что "Фейеноорд" лучше "Аякса". Вспомнив симпатии Схерпена к роттердамскому клубу – принципиальному сопернику "Аякса", многие поклонники амстердамского клуба даже выступали против подписания голкипера.

Напомним, в этом сезоне "Аякс" навел шороху в Лиге чемпионов. В плей-офф клуб поочередно прошел "Реал" и "Ювентус" благодаря победам на выезде. Теперь в полуфинале сыграет против "Тоттенхэема". Пять секретов "Аякса": почему Амстердам рвет всех в Лиге чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жесткое наказание для новичка: игрок исписал бумагу предложением "Аякс" – лучший клуб в Голландии"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"