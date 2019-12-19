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Жесточайший фол от футболиста спровоцировал массовое побоище в Аргентине

19 декабря, 17:14

Лукас Торрес намеренно пошел в соперника двумя ногами

В матче одного из низших дивизионов Чемпионата Аргентины между "Луян" и "Ла-Унион" футболист по имени Лукас Торрес спровоцировал драку между игроками команд после ужасного подката.

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Торрес неожиданно двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал бойню. На тот момент его команда уступала со счетом 1:4.

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Отметим, что футболист в 2016 году получил дисквалификацию на 24 дня за удар арбитра по лицу после получения красной карточки. На помощь судье тогда пришли четыре футболиста, которые с трудом сумели оттащить игрока.

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Напомним, что недавно в Китае молодые хоккеисты устроили грандиозное побоище на льду, причем в итоге трое из них были отстранены от спорта на год. Тот матч проходил в рамках Национальных молодежных игр.

А летом бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в США. Чтобы успокоить спортсменов, потребовалось несколько минут. К счастью, они не использовали биты. Противостояние "Цинциннати" и "Питтсбурга" считается одним из самых принципиальных в лиге.

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футбол

Источник: Сегодня|Спорт

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