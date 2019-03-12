Жестокий розыгрыш: статую Дэвида Бекхэма превратили в урода

Экс-звезда сборной Англии был шокирован внешним видом скульптуры

Жестокий розыгрыш: статую Дэвида Бекхэма превратили в урода 2019-03-12T18:00:27+02:00 Футбол Экс-звезда сборной Англии был шокирован внешним видом скульптуры

Ведущий американского шоу The Late Late Show Джеймс Корден подшутил над бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. 2 марта возле стадиона команды "Лос-Анджелес Гэлакси" состоялось открытие памятника в честь Дэвида. За пару дней до мероприятия бывшего футболиста должны были пригласить на предварительный показ статуи.

Джеймс Корден воспользовался этой ситуацией и подшутил над англичанином: комик организовал презентацию памятника, который был абсолютно не похож на Бекхэма. Вышло даже жестче, чем с реальным бюстом Криштиану Роналду на его родной Мадейре. Экс-звезда "Гэлакси" при изучении памятника сильно расстроился, долго бсуждал произведение с ненастоящим скульптуром, а когда обман раскрылся – несколько раз эмоционально выругался.

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Напомним, что не так давно в Египте увековечили знаменитого игрока "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Скульптура футболиста призвана служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное.

Салах и Роналду не единственные жертвы скульпторов. Недавно лидеру "Монако" Радамелю Фалькао в Колумбии установил статую, которая совсем не похожа на футболиста. На возведение монумента потратили 3,33 миллиона долларов.

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