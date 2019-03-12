Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Жестокий розыгрыш: статую Дэвида Бекхэма превратили в урода

Сегодня, 18:00

Экс-звезда сборной Англии был шокирован внешним видом скульптуры

Жестокий розыгрыш: статую Дэвида Бекхэма превратили в урода Футбол Экс-звезда сборной Англии был шокирован внешним видом скульптуры

Ведущий американского шоу The Late Late Show Джеймс Корден подшутил над бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. 2 марта возле стадиона команды "Лос-Анджелес Гэлакси" состоялось открытие памятника в честь Дэвида. За пару дней до мероприятия бывшего футболиста должны были пригласить на предварительный показ статуи.

Джеймс Корден воспользовался этой ситуацией и подшутил над англичанином: комик организовал презентацию памятника, который был абсолютно не похож на Бекхэма. Вышло даже жестче, чем с реальным бюстом Криштиану Роналду на его родной Мадейре. Экс-звезда "Гэлакси" при изучении памятника сильно расстроился, долго бсуждал произведение с ненастоящим скульптуром, а когда обман раскрылся – несколько раз эмоционально выругался.

"До сих пор смеюсь", – отреагировал на выход ролика Бекхэм в своем Instagram

Напомним, что не так давно в Египте увековечили знаменитого игрока "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Скульптура футболиста призвана служить как символ надежды для египетской молодежи, однако в социальных сетях ее немедленно высмеяли как нечто совершенно комичное.

Салах и Роналду не единственные жертвы скульпторов. Недавно лидеру "Монако" Радамелю Фалькао в Колумбии установил статую, которая совсем не похожа на футболиста. На возведение монумента потратили 3,33 миллиона долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, статуя, Дэвид Бекхэм, Девид Бекхэм

Вы сейчас просматриваете новость " Жестокий розыгрыш: статую Дэвида Бекхэма превратили в урода". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В элегантном черном: новый выход Виктории и Дэвида Бекхэмов

31 августа 2018, 10:27

Звездная чета посетила церемонию жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА

Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве

Сегодня, 11:39

Дизайнер Виктория Бекхэм поделилась архивным семейным фото

Бруклину Бекхэму – 20: Виктория и Дэвид забавно поздравили сына

4 марта, 19:43

Дэвид Бекхэм показал, как его старший сын Бруклин выглядел в детстве

"Сегодня моя мечта исполнилась": Дэвид Бэкхем открыл статую самому себе в США

3 марта, 11:54

В Лос-Анджелесе перед стадионом клуба "Гэлакси" установили статую Дэвида Бекхэма, на открытии присутствовал футболист с женой

Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней

20 февраля, 14:30

Виктория – любит чистый беспорядок, а вот Дэвид – наоборот

Дэвида Бекхэма вызвали в суд за разговоры по телефону за рулем

15 февраля, 09:55

Прохожий засек легендарного футболиста с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой