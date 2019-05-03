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Жилмар: "В матче "Шахтер" – "Львов" жду интригу, яркую игру и много забитых голов"

3 мая, 12:32

Экс-тренер "Львова" считает, что у снайпера "горожан" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде – "Шахтеру"

Жилмар
Жилмар. Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

В 27-м туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" на своем поле примет ФК "Львов". В составах обеих команд играет много бразильских исполнителей, поэтому болельщики называют этот матч "бразильским дерби" и ждут от команд феерии на поле. Своими ожиданиями от предстоящего поединка с Segodnya.ua поделился экс-тренер ФК "Львов" Жилмар, до которого мы дозвонились в Бразилии. 

- Матч "Шахтер" – "Львов" болельщики в шутку называют бразильским дерби, так как в составах обеих команд играет много бразильских исполнителей. Стоит ли нам ждать от матча этих команд бразильской феерии на поле?

- Соглашусь с вами, такой матч действительно можно назвать бразильским дерби. В "Шахтере" традиционно выступает много бразильских исполнителей, а в этом сезоне такой вектор развития выбрал и ФК "Львов". Думаю, все будет складываться, как и в первом матче чемпионата между этими командами, в том плане, что интрига будет держаться до последних минут. Я рассчитываю на то, что команды покажут скорость, будет яркая игра и много забитых голов. Этот поединок точно не закончится нулевой ничьей.

Я думаю, что "Шахтер" в этом сезоне станет чемпионом Украины. У "Динамо" мало шансов. Я не могу сказать, что им было легко в этом чемпионате. Конечно, сейчас они не так сильны, как 6-7 лет назад. Но они все матчи сыграли хорошо. Не важно, с каким счетом они побеждали – 1:0, 2:0 или с более крупным счетом. Во всех матчах они выглядели хорошо. Что касается "Львова", то для них этот сезон – своеобразный эксперимент. Строится новый проект. И я вижу только позитив. Когда я только возглавил команду, у нас были Бруно и Тейлор, как два перспективных игрока. Потом пригласили еще нескольких хороших футболистов. Я хотел бы отметить работу Юрия Бакалова, который показал хороший результат. Но и хочу пожелать удачи новому тренеру. Поэтому я с удовольствием буду смотреть этот матч и желаю удачи обеим командам.

- Из бразильских легионеров "Львова" лучше все адаптировался Бруно, которому удалось уже забить 9 голов. Насколько для него важно будет проявить себя в матче с "Шахтером", чтобы в будущем можно было получить приглашение от донецкого клуба?

- Мне нравится этот нападающий, он прекрасно проявил себя в этом сезоне. Мы видим, что Бруно уже совсем адаптировался. Вначале ему было очень тяжело. ФК "Львов" – его первый клуб за пределами Бразилии. Я за ним наблюдаю и могу сказать, что он – один из лучших нападающих, которые играют сейчас в украинском чемпионате. У него точно будут шансы забить. Этот футболист уже готов играть в клубах уровня "Шахтера" или "Динамо". Его ждет большой трансфер, если не в эти клубы, то в один из зарубежных. Он очень хороший человек и талантливый игрок.

Напомним, матч "Шахтер" – "Львов" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 4 мая. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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