Жить на круизном лайнере и смотреть футбол: как с шиком разместят болельщиков чемпионата мир-2022

Так организаторы ЧМ решат проблему с жильем - плавучие отели с 4000 каютами пришвартуются в Дохе

/ Фото: Flickr

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года, который примет Катар, зафрахтовали два круизных лайнера для размещения болельщиков во время мундиаля. Ранее мы писали, что символизирует эмблема ЧМ-2022, которая появилась за три года до старта первенства.

Плавучие отели с 4000 каютами станут на якорь в порту Дохи к моменту старта турнира 21 ноября 2022 года. Швейцарские суда, базирующиеся в Женеве, принадлежат компании MSC Cruises. Они были зафрахтованы, чтобы помочь небольшой стране Персидского залива справиться с потенциальным наплывом сотен тысяч болельщиков на первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке.

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Правда, пока организаторы чемпионата мира не предоставили подробной информации о том, как болельщики смогут бронировать каюты и сколько они будут стоить.

Посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Иране разрешили и женщинам. Отметим, что дамам в Иране было в значительной степени запрещено посещать стадионы с 1981 года. Ультраконсервативные священнослужители утверждают, что женщины не должны быть свидетелями неистового поведения фанатов-мужчин на трибунах.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

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