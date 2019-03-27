"Жизнь прекрасна": чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка
Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос стал многодетным отцом
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос стал отцом в третий раз. Джессика Фарбер, супруга немецкого футболиста, родила третьего ребенка. Пол новорожденного пока не сообщается. Но в ноябре Тони говорил, что это должен быть мальчик.
"Жизнь прекрасна", - написал Кроос на своей странице в Instagram и прикрепил к посту фотографию с младенцем на руках.
Кроос и Фарбер вступили в брак в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей - пятилетнего сына Леона и двухлетнюю дочь Амели. Напомним, с 2015 года Кроос управляет собственным благотворительным фондом, который помогает детям с серьtзными проблемами со здоровьем.
Кроос выступает в составе "Реала" с 2014 года. В составе Королевского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов. Еще раз он выигрывал этот турнир с "Баварией". Кроме того, Тони – чемпион мира-2014, а на Евро-2016 с помощью его голевой передачи Германия обыграла Украину со счетом 2:0.
Как сообщалось ранее, "Манчестер Юнайтед" готов потратить на Крооса 500 миллионов.
Также сообщалось, что в четвертый раз стал отцом голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, назвавший сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина.
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