"Жизнь прекрасна": чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос стал многодетным отцом

Тони Кроос и его жена Джессика. Фото: Instagram

"Жизнь прекрасна": чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b23/05d/5c9b2305d7cf0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b23/05d/5c9b2305d7cf0.png 2019-03-27T09:19:00+02:00 Футбол Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос стал многодетным отцом

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос стал отцом в третий раз. Джессика Фарбер, супруга немецкого футболиста, родила третьего ребенка. Пол новорожденного пока не сообщается. Но в ноябре Тони говорил, что это должен быть мальчик.

"Жизнь прекрасна", - написал Кроос на своей странице в Instagram и прикрепил к посту фотографию с младенцем на руках.

Кроос и Фарбер вступили в брак в 2015 году. Супруги воспитывают двоих детей - пятилетнего сына Леона и двухлетнюю дочь Амели. Напомним, с 2015 года Кроос управляет собственным благотворительным фондом, который помогает детям с серьtзными проблемами со здоровьем.

Кроос выступает в составе "Реала" с 2014 года. В составе Королевского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов. Еще раз он выигрывал этот турнир с "Баварией". Кроме того, Тони – чемпион мира-2014, а на Евро-2016 с помощью его голевой передачи Германия обыграла Украину со счетом 2:0.

Как сообщалось ранее, "Манчестер Юнайтед" готов потратить на Крооса 500 миллионов.

Также сообщалось, что в четвертый раз стал отцом голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, назвавший сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина.

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