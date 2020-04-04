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"Жизнь в Бельгии почти не изменилась": игрок сборной Украины рассказал о карантине

4 апреля, 11:45

Максим Перепелица

Также Эдуард Соболь поделился мнением о переносе Евро-2020

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса, а также рассказал, как проходит карантин в Бельгии.

"Конечно, хочется побыстрее вернуться к любимому своему делу. Вот совсем недавно футбольные власти Бельгии приняли решение досрочно завершить чемпионат. Со спортивной точки зрения это сложное решение, но нам, игрокам, не стоит его обсуждать. Что касается карантина, то если не считать, что нет футбола, в остальном жизнь в Бельгии почти не изменилась", – отметил игрок.

"Думаю, когда уйдет вирус, у всех у нас уже будут хорошие эмоции и мы сможем снова думать о Евро. Сейчас здоровье на первом месте, а перенос, возможно, сделает нас в чем-то сильнее и мы сможем прибавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Надеюсь, что никаких изменений на тренерском мостике сборной не будет. Потому что Андрей Шевченко проделал большой объем работы, с ним команда добилась большого прогресса и выполнила главную задачу", – рассказал Соболь.

К слову, мы уже писали, что бельгийский клуб хочет выкупить у "Шахтера" украинского защитника. Эдуард Соболь хорошо зарекомендовал себя в аренде в "Брюгге".

Смотрите, как команда Соболя обыграла клуб Яремчука, безуса и Пластуна:

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Сборная Украины чемпионат Бельгии Евро-2020 Эдуард Соболь Брюгге

Источник: ФФУ

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