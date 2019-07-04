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Жизнь вне "Динамо": девушка Супряги в эротическом белье занялась рекламой и открыла смысл жизни

4 июля, 19:59

Даша Савина нашла, чем занять себя, после того, как героя молодежного ЧМ отправили в аренду в "Днепр"

Владислав Супряга и его девушка Даша Савина
Владислав Супряга и его девушка Даша Савина. Фото: Instagram

Похоже, девушка нападающего Владислава Супряги, чей дубль в финале с Южной Кореей принес молодежной сборной Украины титул чемпионов мира, не очень расстроилась расставанию своего парня с "Динамо". Напомним, 19-летний форвард оказался ненужен Александру Хацкевичу, и с целью получения игровой практики его отправили в годовую аренду в "Днепр-1".

Модель и журналистка Даша Савина, которая давно встречается с Владиславом Супрягой, быстро нашла себе занятие в Днепре. Сперва сексапильная студентка Университета имени Шевченко посредством своего Instagram занялась рекламой местного магазина морепродуктов, а затем приняла участие в нескольких фотосессиях в эротическом белье, результатами которых поделилась со своими подписчиками.

Последнюю фотографию Даша Савина подписала, процитировав Вивиан Грин: "Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем".

Как сообщалось ранее, чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам, последние дни купавшимся в лучах славы, надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники во время так называемого "коридора" – новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

Также мы писали, что "Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва. Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, что киевляне хотят за него 13 млн евро.


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Тег Динамо Киев, Днепр-1, WAGs, Владислав Супряга

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Сегодня|Спорт

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