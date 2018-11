Жозе Моуринью крушит ящики с водой: тренер "МЮ" эмоционально отметил забитый гол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью бурно отреагировал на победу своей команды в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов над швейцарским "Янг Бойз". В самой концовке встречи, уже в добавленное время, Маруан Феллайни забил единственный мяч и гарантировал "МЮ" выход в плей-офф турнира, чем привел Моуринью в неописуемый восторг. Португальский специалист был настолько рад добытым трем очкам, что в порыве эмоций разбил о газон "Олд Траффорд" корзинку с водой, которую футболистам выносят во время пауз в игре. Еще одну он откинул ногой. Кроме пластиковых бутылок никто не пострадал.

Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx