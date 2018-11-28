Жозе Моуринью крушит ящики с водой: тренер "МЮ" эмоционально отметил забитый гол

Сегодня, 14:59

Португальский специалист на радостях от гола на добавленных минутах уничтожил ящики с водой

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью бурно отреагировал на победу своей команды в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов над швейцарским "Янг Бойз". В самой концовке встречи, уже в добавленное время, Маруан Феллайни забил единственный мяч и гарантировал "МЮ" выход в плей-офф турнира, чем привел Моуринью в неописуемый восторг. Португальский специалист был настолько рад добытым трем очкам, что в порыве эмоций разбил о газон "Олд Траффорд" корзинку с водой, которую футболистам выносят во время пауз в игре. Еще одну он откинул ногой. Кроме пластиковых бутылок никто не пострадал.

В заключительном туре манкунианцы сыграют на выезде в Валенсии, а "Янг Бойз" примет "Ювентус".

Ранее мы писали, что герой матча "МЮ" – "Янг Бойз" Феллайни попал в забавную ситуацию перед выходом на поле. Футболист потерял ребенка, который должен был вывести его на матч Лиги чемпионов.

28 ноября в Лиге чемпионов будет сыграно восемь поединков, два из них начнутся в 19:55, остальные – в 22:00.

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тренер, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Янг Бойз

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