Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч"

Известный специалист считает, что победитель определиться после матчей национальных сборных

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

"На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садьо Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль" хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в английской Премьер-лиге", – заявил Моуринью.

Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. Хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые впервые с 2008 года остались без награды.

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0:

Как сообщалось ранее, назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро. До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году.

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