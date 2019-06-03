Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч"
Известный специалист считает, что победитель определиться после матчей национальных сборных
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам 2019 года.
"На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садьо Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль" хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не сумел добиться подобных успехов в английской Премьер-лиге", – заявил Моуринью.
Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. Хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые впервые с 2008 года остались без награды.
Ранее мы писали, что "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0:
Как сообщалось ранее, назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро. До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году.
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