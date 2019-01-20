Жозе Моуринью отверг три предложения о работе
Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что после увольнения из английского клуба уже отверг три предложения о работе. Португальский специалист покинул пост главного тренера "МЮ" в декабре прошлого года. Отвечая на вопрос, собирается он работать в Англии или в другой стране, Моуринью заявил: "Я не знаю".
"Я проанализирую ситуацию. Я не люблю об этом говорить, но уже отклонил три предложения. Потому что я почувствовал, что они не соответствуют моим желаниям. Я сохраняю спокойствие в этом отношении. Чем больше времени у меня есть, тем лучше я смогу подготовиться к работе", – приводит Mirror слова 55-летнего португальца.
Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить португальскую "Бенфику".
Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. Ранее он также работал в лондонском "Челси", мадридском "Реале", миланском "Интере", португальских "Порту", "Бенфике".
На днях стало известно, сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта. Португальский специалист получил 15 миллионов фунтов.
Ранее мы писали, что в декабре прошлого года появились неожиданные новости о новом клубе Жозе Моуринью. По данным СМИ, знаменитый португальский тренер мог возглавить аргентинский "Бока Хуниорс", но этого не произошло.
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