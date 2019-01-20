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Жозе Моуринью отверг три предложения о работе

Сегодня, 11:02

Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: Getty Images
Жозе Моуринью отверг три предложения о работе //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/437/c68/5c4437c683118.png //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/437/c68/5c4437c683118.png Футбол Португальский тренер отказал "Бенфике" и еще двум клубам, потому что предложения не соответствовали его желаниям

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что после увольнения из английского клуба уже отверг три предложения о работе. Португальский специалист покинул пост главного тренера "МЮ" в декабре прошлого года. Отвечая на вопрос, собирается он работать в Англии или в другой стране, Моуринью заявил: "Я не знаю".

"Я проанализирую ситуацию. Я не люблю об этом говорить, но уже отклонил три предложения. Потому что я почувствовал, что они не соответствуют моим желаниям. Я сохраняю спокойствие в этом отношении. Чем больше времени у меня есть, тем лучше я смогу подготовиться к работе", – приводит Mirror слова 55-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить португальскую "Бенфику".

Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, и под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии 2016 года, Кубок английской лиги (2016/17) и победила в розыгрыше Лиги Европы сезона-2016/17. Ранее он также работал в лондонском "Челси", мадридском "Реале", миланском "Интере", португальских "Порту", "Бенфике".

На днях стало известно, сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта. Португальский специалист получил 15 миллионов фунтов.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года появились неожиданные новости о новом клубе Жозе Моуринью. По данным СМИ, знаменитый португальский тренер мог возглавить аргентинский "Бока Хуниорс", но этого не произошло. 

тренер, Жозе Моуринью

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Источники:

Mirror , Сегодня|Спорт

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