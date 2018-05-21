Жозе Моуринью получит сотни миллионов долларов на трансферы футболистов в "МЮ"

Сегодня, 21:23

Португальский тренер намерен купить Фреда у "Шахтера", Алдервейрелда из "Тоттенхэма", Жоржиньо из "Наполи" и других футболистов

Жозу Моуринью получит деньги на трансферы. Фото AFP
Жозу Моуринью получит деньги на трансферы. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью получит 250 миллионов фунтов стерлингов (около 335 миллионов долларов) на летнюю трансферную кампанию, сообщает mirror.co.uk.Одним из дорогих приобретений может стать полузащитник "Шахтера" Фред, который мог уйти в Манчестер еще зимой, но "горняки" решили оставить игрока еще на полгода. 

Отмечается, что Жозе Моуринью уже сообщил вице-президенту клуба Эду Вудворду о своих целях в летнее трансферное окно, среди которых – защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд, полузащитники Фред из донецкого "Шахтера", Жоржиньо из "Наполи" и Жан-Микаэль Сери из "Ниццы".

По данным издания, "Юнайтед" также оценивает возможность приобретения нападающего мадридского "Реала" Гарета Бейла и близок к подписанию контракта с защитником итальянского "Ювентуса" Алексом Сандро. По словам Моуринью, ему нужны как минимум пять новичков.

В минувшем сезоне "МЮ" стал вторым в чемпионате Англии и не выиграл ни одного трофея. В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Челси" со счетом 0:1.
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Источники:

РСпорт, The Daily Mirror

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