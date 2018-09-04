Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно

Сегодня, 15:06

За неуплату налогов в 2011 и 2012 годах в Испании тренера "Манчестер Юнайтед" осудили на срок в 12 месяцев условно

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов в Испании. По информации Football Italia, тренер обвиняется в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.

Долг Моуринью составлял примерно 1,9 миллиона евро. Как сообщали испанские власти, португальский специалист использовал цепь оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов за использование образа была 3,3 миллиона.

Моуринью не единственный человек, у кого были проблемы с налогами в Испании. Также дела заводились на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, что на днях в Манчестере заговорили об увольнении Жозе Моуринью. По данным источников английских СМИ, в случае поражения от "Бернли" тренер "Манчестер Юнайтед" мог быть уволен. Однако "МЮ" на выезде обыграл эту команду со счетом 2:0.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" призвал представителей СМИ с уважением относиться к его работе. Жозе Моуринью напомнил, что выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем все остальные 19 тренеров, вместе взятые.
налоги, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью

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Источник:

Football Italia

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