Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе
Знаменитый тренер хочет вернуться к работе в июне, и он уже отклонил несколько предложений
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что хотел бы вернуться к работе летом. Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что уже отклонил три-четыре предложения. Интересно, что в марте ходили слухи о том, что "Особенный" может вернуться в "Реал", который он возглавлял в 2010-2013 годах, но в итоге в команду из Мадрида вернулся Зинедин Зидан.
"Я не работаю тренером уже три с половиной месяца, но готовлюсь к возвращению. Я хочу вернуться к этому в июне. И я точно знаю, чего не хочу, поэтому отклонил уже три-четыре предложения. И хочу определенный стиль работы и надеюсь получить это", – приводит beIN Sports слова Моуринью.
В феврале стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро. Португальский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную денежную выплату.
Напомним, что после увольнения Жозе Моуринью тренером "МЮ" стал Уле-Гуннар Сульшер, которому удалась феноменальная серия без поражений в 11 матчей, которая прервалась в поединке Лиги чемпионов "МЮ" – "ПСЖ" – 0:2.
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