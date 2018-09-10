Жуниор Мораес: "Был бы счастлив играть за сборную Украины"

Сегодня, 11:22

Нападающий "Шахтера" рассуждает о возможности принятия украинского гражданства

Жуниор Мораес. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Жуниор Мораес. Фото ФК "Шахтер"

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес ответил на вопрос о возможной натурализации и выступлении за сборную Украины. Напомним, Напомним, вчера во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0

"Сборная Украины – очень хорошая команда с великолепными игроками. Я и моя семья обожаем Украину. Очень хорошо здесь живем. Это было очень важное решение для меня остаться в Украине, в "Шахтере". Потому что вся моя семья полностью тут адаптирована.

Играть за сборную Украины – возможно, это была бы далеко не плохая вещь. Я был бы счастлив. Но в любом случае это зависит от многих факторов, и не только я принимаю это решение", – сказал футболист в интервью официальному каналу "Шахтера" на Youtube.

Напомним, что Жуниор Мораес выступает в Украине с 2011 года, таким образом, он может претендовать на то, чтобы пройти процесс натурализации. В нынешнем сезоне бразилец забил за "Шахтер" семь мячей и отдал три результативные передачи в восьми поединках.

Сейчас в составе сборной Украины выступает натурализованный бразилец Марлос, а ранее за "желто-синих" играл Эдмар.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет первый домашний матч отбора на Евро-2020 во Львове. Имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года.
футбол, Сборная Украины, Шахтер Донецк, Жуниор Мораес

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