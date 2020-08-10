Жуниор Мораес назвал главные козыри "Шахтера" и "Базеля" в матче Лиги Европы

Лучший бомбардир "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля", который состоится во вторник, 11 августа, в немецком Дюссельдорфе. При этом украинский бразилец назвал главные козыри обеих команд в этом противостоянии, состоящем из одного поединка. Онлайн "Шахтер" – "Базель" смотрите в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

"Чего ждем от матча с "Базелем"? Мы точно знаем, что будет сложно. Это команда с отличной организацией игры в защите. Меня впечатлило видео с их матчей, особенно то, как они опекают соперников при обороне. Мы смотрим видео по "Базелю" каждый день. Они также сильны в контратаках. Очень быстро выходят из обороны. Так что это опасный соперник, и нам нельзя допускать слишком много ошибок. Это может дорого обойтись", – цитирует форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса официальный сайт УЕФА

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Жуниор Мораес / Фото: Reuters

А вот в чем, по мнению Жуниора Мораеса, заключается сила "Шахтера". "Думаю, наш микс украинской и бразильской культуры дает отличные результаты. В Украине очень важны дисциплина и физическая сила. В Бразилии – импровизация и техника. Когда смешиваешь все это, получается хорошо структурированная команда, в которой все знают свои роли на поле", – говорит нападающий "горняков"

Жуниор Мораес, "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Выход в финал Лиги Европы – одна из главных целей "Шахтера". Мы все очень сосредоточены, у нас большие надежды. Мы понимаем, что здесь остались только сильные соперники, но мы также знаем свой потенциал. Финал – это наша мечта, наша цель, и мы должны сделать все, чтобы ее достичь", – добавил Жуниор Мораес

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Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга", который завершился победой "Шахтера" 3:0, Жуниор Мораес отличился дублем.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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