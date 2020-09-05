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Жуниор Мораес: "Очень хочу забить за сборную Украины"

5 сентября, 13:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о матче Украина - Швейцария

Сборная Украины успешно стартовала в новом сезоне Лиги наций. В четверг во Львове украинцы обыграли швейцарцев со счетом 2:1. Мячи у хозяев забили Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, а вот бразильцу с украинским паспортом Жуниору Мораесу отличиться не удалось. Кстати, недавно Жуниор Мораес повторил рекорд по количеству голов за один сезон.

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После поединка форвард донецкого "Шахтера" в эфире "Shakhtar News" поделился впечатлениями от победы нашей сборной над Швейцарией:

"Это был отличный матч, потому что Швейцария – очень сильная команда, игроки очень сильны физически. Мы проделали отличную работу. Тактически выполнили все, что требовал от нас главный тренер. Я очень хочу отличиться забитым голом, но, как я говорю на протяжении всей своей карьеры, главное, чтобы команда побеждала и я помогал ей. Это самое главное. Когда Бог даст, тогда забью".

Напомним, следующий матч Лиги наций наши сыграют в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Узнайте о том, что главный судья матча Испания – Украина – француз, с которым "Шахтер" побеждал.

Смотрите обзор матча Украина – Швейцария:

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