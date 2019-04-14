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Жуниор Мораес подарил форму детям с инвалидностью

Сегодня, 17:26

Нападающий "Шахтера" пришел на тренировку к детям с особенностями развития

Подарки для детей
Подарки для детей. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес передал комплекты формы детям с особенностями развития. Игрок "горняков" пришел на тренировку маленьких футболистов и подарил им комплекты домашней формы "Шахтера", а также специальный футбольный инвентарь.

"Очень классная форма, - делится впечатлениями участник проекта Павел Сорока. - Обожаю "Шахтер", за "горняков" болеет вся моя семья! В новой форме я буду тренироваться еще лучше".
 
Напомним, в ноябре прошлого года Shakhtar Social открыл в Киеве первую площадку, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития. В столице партнером проекта выступила Академия современного образования А+, на базе которой проводятся тренировки. 
 
"В течение шести месяцев, что мы работаем с ребятами, все без исключения очень сильно прогрессируют, – говорит тренер Максим Крупенин. – Мы уже освоили позиции на поле, работаем с мячом, все упражнения выполняем в игровой форме. Ждем, когда потеплеет, чтобы заниматься на свежем воздухе".

Напомним, что Мораес пропускал матч 24-го тура УПЛ, но это не помешало "Шахтеру" разгромить "Зарю" со счетом – 3:0

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Тег Шахтер Донецк, тренировка, Жуниор Мораес

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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