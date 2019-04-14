Жуниор Мораес подарил форму детям с инвалидностью
Нападающий "Шахтера" пришел на тренировку к детям с особенностями развития
Сегодня нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес передал комплекты формы детям с особенностями развития. Игрок "горняков" пришел на тренировку маленьких футболистов и подарил им комплекты домашней формы "Шахтера", а также специальный футбольный инвентарь.
"Очень классная форма, - делится впечатлениями участник проекта Павел Сорока. - Обожаю "Шахтер", за "горняков" болеет вся моя семья! В новой форме я буду тренироваться еще лучше".
Напомним, в ноябре прошлого года Shakhtar Social открыл в Киеве первую площадку, где футболом смогут заниматься дети с ментальными нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения и особенностями развития. В столице партнером проекта выступила Академия современного образования А+, на базе которой проводятся тренировки.
"В течение шести месяцев, что мы работаем с ребятами, все без исключения очень сильно прогрессируют, – говорит тренер Максим Крупенин. – Мы уже освоили позиции на поле, работаем с мячом, все упражнения выполняем в игровой форме. Ждем, когда потеплеет, чтобы заниматься на свежем воздухе".
Напомним, что Мораес пропускал матч 24-го тура УПЛ, но это не помешало "Шахтеру" разгромить "Зарю" со счетом – 3:0.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Жуниор Мораес подарил форму детям с инвалидностью". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"