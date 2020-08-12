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Жуниор Мораес повторил собственный рекорд по количеству голов за один сезон

12 августа, 11:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

В текущем сезоне у него будет шанс обновить рекорд

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес повторил личный рекорд результативности за один сезон. Украино-бразильский форвард открыл счет в матче с "Базелем" (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы. Для него этот мяч стал 26-м в сезоне, сообщает zbirna.com.

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Столько же Мораес забил в прошлом сезоне, но провел на один матч меньше. Зато сейчас у форварда "Шахтера" будет еще как минимум один поединок – полуфинал Лиги Европы против "Интера" – чтобы побить личный рекорд. Матч с итальянцами состоится 17 августа.

В текущем сезоне Мораес забил 20 мячей в чемпионате Украины, два – в Лиге чемпионов и уже четыре – в Лиге Европы. Также на счету игрока сборной Украины 12 результативных передач. Интересно, что до перехода в "Шахтер" Мораес забивал максимум 19 мячей. Случилось это в сезоне 2012/2013 годов, когда он еще защищал цвета донецкого "Металлурга".

Ранее мы писали, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы. Бразильский футболист забивает в семи разных сезонах евротурнира.

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Также мы писали, что герой матча "Шахтер" – "Базель" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Бразильский футболист в четвертьфинальном поединке отличился сам и заработал пенальти.

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Базель":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига чемпионов Лига Европы чемпионат Украины Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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