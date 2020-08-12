Жуниор Мораес повторил собственный рекорд по количеству голов за один сезон

В текущем сезоне у него будет шанс обновить рекорд

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес повторил личный рекорд результативности за один сезон. Украино-бразильский форвард открыл счет в матче с "Базелем" (4:1) в четвертьфинале Лиги Европы. Для него этот мяч стал 26-м в сезоне, сообщает zbirna.com.

Реклама

Столько же Мораес забил в прошлом сезоне, но провел на один матч меньше. Зато сейчас у форварда "Шахтера" будет еще как минимум один поединок – полуфинал Лиги Европы против "Интера" – чтобы побить личный рекорд. Матч с итальянцами состоится 17 августа.

В текущем сезоне Мораес забил 20 мячей в чемпионате Украины, два – в Лиге чемпионов и уже четыре – в Лиге Европы. Также на счету игрока сборной Украины 12 результативных передач. Интересно, что до перехода в "Шахтер" Мораес забивал максимум 19 мячей. Случилось это в сезоне 2012/2013 годов, когда он еще защищал цвета донецкого "Металлурга".

Ранее мы писали, что Тайсон установил рекорд Лиги Европы. Бразильский футболист забивает в семи разных сезонах евротурнира.

Также мы писали, что герой матча "Шахтер" – "Базель" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Бразильский футболист в четвертьфинальном поединке отличился сам и заработал пенальти.

Реклама

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Базель":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама