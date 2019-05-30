Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины
Форвард "Шахтера" повторил свой личный рекорд результативности за сезон
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес выиграл бомбардирскую гонку чемпионата Украины сезона 2018/2019 годов. 32-летний форвард наколотил 19 голов в 27 матчах, при этом только один с пенальти. Мораес повторил личный рекорд результативности, установленный в сезоне 2013/2014.
Напомним, что абсолютный рекорд принадлежит другому игроку "Шахтера" Генриху Мхитаряну, который в сезоне 2012/13 годов наколотил в ворота соперников 25 мячей.
Второе место в списке лучших бомбардиров сезона занял капитан "Динамо" Виктор Цыганков. Он забил в завершившемся чемпионате Украины 18 голов, 7 из которых – с пенальти. Третье место у Марьяна Шведа из "Карпат" – 14 мячей. Полный список бомбардиров чемпионата Украины.
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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