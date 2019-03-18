Жуниор Мораес: "Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни"
Форвард "Шахтера" прокомментировал получение украинского гражданства
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал получение украинского гражданства. Мораес получит украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.
Кстати, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что будет рассчитывать на новоиспеченного украинца в ближайших матчах.
"Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни уже почти семь лет назад. Здесь растут и пошли в школу наши дети. У нас была возможность покинуть эту страну очень много раз, но мы всегда принимали решение остаться, потому что счастливы в Украине", – заявил футболист.
Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.
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