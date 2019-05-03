Жуниор Мораес: "Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины"

Футболист поблагодарил всех за поддержку во время трудного периода в карьере

Жуниор Мораес. Фото: ФФУ

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес отреагировал на решение УЕФА о его натурализации и выступлении за сборную Украины. Напомним, сегодня УЕФА отклонил протест Португалии и Люксембурга по делу Мораеса, а сборная Украины избежала наказания в отборе на Евро-2020 и продолжает лидировать в турнирной таблице.

"Дорогие друзья! Сегодня УЕФА отклонил протесты федераций Португалии и Люксембурга по так называемому "делу Мораеса". И я очень рад получить эту приятную новость! Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента ФФУ, команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня. Но теперь, когда все закончилось, я хочу поблагодарить вас за поддержку. И спасибо за вашу веру. В частности, я хотел бы выразить благодарность Федерации футбола Украины и ее главному тренеру Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали меня в этот трудный период карьеры. Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", – написал Мораес в Instagram.

Напомним, Жуниор Мораес получил украинское гражданство и успел принять участие в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе украинской команды против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Португальцы настаивали, что Мораес не имел права получить украинский паспорт, так как нарушил одно из главных правил – не проживал на территории Украины пять лет непрерывно. Мораес выступает в Украине с 2012 года, но во время выступления за "Динамо" полгода провел в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Кстати, ранее стало известно, что Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА по делу Мораеса, хотя даже в самой Федерации не верят в ее успех.

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